ОАК готова предложить истребитель пятого поколения своим зарубежным партнерам

ЦАМТО, 7 ноября. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) примет участие в международном авиасалоне Airshow China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Китай).

Впервые за рубежом будет представлен Су-57Э – перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет примет участие в летной программе выставки, посетители также смогут ознакомиться с машиной на статической стоянке.

Стендовая экспозиция Корпорации также будет посвящена Су-57. Посетители смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с применением виртуальной реальности.

На выставке запланирована насыщенная деловая программа. Страны Юго-Восточной Азии являются давними и надежными партнерами российских авиастроителей. Многие страны региона успешно эксплуатируют российскую авиационную технику. Акцент в работе делегации Корпорации будет сделан на обсуждении вопросов международного сотрудничества. Россия и Китай являются давними партнерами в авиации и намерены продолжать сотрудничество во всех сегментах.

ОАК постоянно наращивает объемы производства самолетов Су-57, Корпорация готова предложить этот самолет своим зарубежным партнерам. Наличие у России истребителя пятого поколения – показатель технологического суверенитета и высокого уровня науки и технологий нашей страны. Символично, что ровно 10 лет назад на этой же выставке был показан Су-35. С тех пор самолет нашел своих заказчиков во многих странах мира.

Выставка Airshow China является крупнейшей в регионе и проводится с 1996 года под патронажем Государственного совета Китайской Народной Республики, а также Министерства гражданской авиации, Министерства авиационной промышленности, Совета по содействию международной торговле и Правительства города Чжухай.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".