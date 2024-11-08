Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт организует показ достижений России в области военной авиации и ПВО на выставке Airshow China 2024

270
0
+1
Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

ЦАМТО, 7 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует масштабный показ новейших образцов российской авиационной, вертолетной техники и средств ПВО на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024.

Авиасалон пройдет с 12 по 17 ноября на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center в городе Чжухае, Китай.

"Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Для Рособоронэкспорта этот авиасалон – знаковое мероприятие. Российский спецэкспортер, образованный 4 ноября 2000 года, начал свою выставочную деятельность именно в Чжухае, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Организуемая Рособоронэкспортом российская экспозиция на Airshow China в 2024 году выделяется богатой линейкой демонстрируемых образцов вооружения и военной техники. Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5-го поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э".

В составе единой российской экспозиции свою продукцию представят более 20 ведущих оборонных предприятий страны, специализирующихся на разработке и производстве военных самолетов, вертолетов, авиационных средств поражения, систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, двигателей и авионики.

В сегменте боевой авиации посетители авиасалона ознакомятся с перспективным многофункциональным истребителем Су-57Э, который примет участие в летной программе выставки. Это будут первые показательные полеты разработанного и производимого входящим в Ростех ПАО "ОАК" истребителя 5 поколения за рубежом. Кроме того, всегда горячо приветствуемая китайскими зрителями группа "Русские витязи" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на истребителях типа Су-35.

Су-57Э, в том числе, будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Они могут быть включены в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства.

Среди новинок – многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э.

На стенде Рособоронэкспорта будет представлен боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э. Компания продемонстрирует возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для поражения боевых кораблей и транспортных судов, а также впервые экспонируемой за пределами России авиационной модульной управляемой ракеты Х-38МЛЭ, поражающей объекты инфраструктуры, высокопрочные наземные объекты и надводные цели в прибрежной полосе.

В сегменте противовоздушной обороны Рособоронэкспорт представит зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь" от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", которая в реальных боевых условиях показала высокую способность к поражению широкого спектра воздушных целей, в том числе в полностью автоматическом режиме.

На авиасалоне Airshow China 2024 Рособоронэкспорт продолжит продвижение уникального проекта по созданию в структуре вооруженных сил иностранных партнеров подразделений воздушно-десантных войск.

В рамках этого предложения компания представит самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет, боевую машину десанта БМД-4М и 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 модернизированную. Военная техника воздушно-десантных войск может десантироваться на заданную площадку парашютным способом.

Рособоронэкспорт готов оказать содействие в организационно-штатном построении парашютно-десантных подразделений, создании необходимой наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной техники и вооружения, обучении военнослужащих.

В рамках деловой программы Airshow China 2024 Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями Народно-освободительной армии Китая и делегациями дружественных России стран по вопросам сотрудничества и укрепления военно-технического потенциала.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Ил-78
Ил-78МК
Ка-52
Су-35
Х-35
Х-38
Х-58
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»