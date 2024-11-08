Рособоронэкспорт организует показ достижений России в области военной авиации и ПВО на выставке Airshow China 2024

ЦАМТО, 7 ноября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует масштабный показ новейших образцов российской авиационной, вертолетной техники и средств ПВО на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024.

Авиасалон пройдет с 12 по 17 ноября на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center в городе Чжухае, Китай.

"Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Для Рособоронэкспорта этот авиасалон – знаковое мероприятие. Российский спецэкспортер, образованный 4 ноября 2000 года, начал свою выставочную деятельность именно в Чжухае, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Организуемая Рособоронэкспортом российская экспозиция на Airshow China в 2024 году выделяется богатой линейкой демонстрируемых образцов вооружения и военной техники. Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5-го поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э".

В составе единой российской экспозиции свою продукцию представят более 20 ведущих оборонных предприятий страны, специализирующихся на разработке и производстве военных самолетов, вертолетов, авиационных средств поражения, систем и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, радиоэлектронной борьбы, двигателей и авионики.

В сегменте боевой авиации посетители авиасалона ознакомятся с перспективным многофункциональным истребителем Су-57Э, который примет участие в летной программе выставки. Это будут первые показательные полеты разработанного и производимого входящим в Ростех ПАО "ОАК" истребителя 5 поколения за рубежом. Кроме того, всегда горячо приветствуемая китайскими зрителями группа "Русские витязи" продемонстрирует фигуры высшего пилотажа на истребителях типа Су-35.

Су-57Э, в том числе, будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Они могут быть включены в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5 поколений как российского, так и иностранного производства.

Среди новинок – многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э.

На стенде Рособоронэкспорта будет представлен боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э. Компания продемонстрирует возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для поражения боевых кораблей и транспортных судов, а также впервые экспонируемой за пределами России авиационной модульной управляемой ракеты Х-38МЛЭ, поражающей объекты инфраструктуры, высокопрочные наземные объекты и надводные цели в прибрежной полосе.

В сегменте противовоздушной обороны Рособоронэкспорт представит зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь" от Концерна ВКО "Алмаз-Антей", которая в реальных боевых условиях показала высокую способность к поражению широкого спектра воздушных целей, в том числе в полностью автоматическом режиме.

На авиасалоне Airshow China 2024 Рособоронэкспорт продолжит продвижение уникального проекта по созданию в структуре вооруженных сил иностранных партнеров подразделений воздушно-десантных войск.

В рамках этого предложения компания представит самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет, боевую машину десанта БМД-4М и 125-мм самоходную противотанковую пушку 2С25 модернизированную. Военная техника воздушно-десантных войск может десантироваться на заданную площадку парашютным способом.

Рособоронэкспорт готов оказать содействие в организационно-штатном построении парашютно-десантных подразделений, создании необходимой наземной инфраструктуры, оснащении всеми видами военной техники и вооружения, обучении военнослужащих.

В рамках деловой программы Airshow China 2024 Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с представителями Народно-освободительной армии Китая и делегациями дружественных России стран по вопросам сотрудничества и укрепления военно-технического потенциала.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".