Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы

Путин призвал СНГ вовремя корректировать стратегические документы по обороне

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, также надо вовремя корректировать документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений, прежде всего в сфере обороны, заявил президент России Владимир Путин.

Приветствие главы российского государства участникам проходящей в четверг в Москве 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

Вынесенные на встречу проблемы исключительно значимы и актуальны, от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в рамках СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижения интеграционных процессов, отметил Путин.

"Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности. И важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества", - сказал российский президент.

По его словам, также надо "своевременно вырабатывать и корректировать документы стратегического планирования, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения, прежде всего в сфере обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией".

Особое место в повестке встречи занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, добавил Путин.

"Наш общий долг - чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям, сохранить и защитить традиционные духовно-нравственные ценности, которые в трудные исторические эпохи помогали нашим народам преодолевать любые испытания и сегодня являются надежной основой нашей дружбы и добрососедства", - отметил президент РФ.