Шойгу: ситуация в театре боевых действий складывается не в пользу Киева

Запад стоит перед выбором - продолжать уничтожение украинского населения или признать реалии и начать договариваться, отметил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ситуация складывается не в пользу Киева в театре боевых действий, поэтому Запад стоит перед выбором - продолжать уничтожение украинского населения или начать договариваться по Украине.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

"Сейчас, когда ситуация на театре боевых действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", - сказал он.