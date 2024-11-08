Россия впервые покажет за рубежом новейшие авиаракеты

Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью.

"Рособоронэкспорт" на авиасалоне в КНР впервые покажет ракеты для Су-57 и Ка-52

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На авиасалоне в Чжухае (КНР) впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель пятого поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э, заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

АО "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует масштабный показ новейших образцов российской авиационной, вертолетной техники и средств ПВО на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, который пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае.

"Впервые за рубежом в летной программе примет участие истребитель 5 поколения Су-57Э, будут представлены новейшие управляемые ракеты и авиабомбы, а также новое вооружение для лучшего в своем классе боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Это будут первые показательные полеты истребителя пятого поколения за рубежом. Су-57Э также будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Среди новинок – многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э.

На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлен боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э. Компания продемонстрирует возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для поражения боевых кораблей и транспортных судов, а также впервые экспонируемой за пределами России авиационной модульной управляемой ракеты Х-38МЛЭ, поражающей объекты инфраструктуры, высокопрочные наземные объекты и надводные цели в прибрежной полосе.