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ТАСС

СМИ: Запад вынужден сокращать сроки подготовки солдат ВСУ на фоне наступления РФ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Украинская армия испытывает дефицит подготовленного личного состава, сообщил портал Defense One

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Европейские страны вынуждены сокращать сроки подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за наступления российской армии. Об этом сообщил американский портал Defense One.

По его данным, украинская армия испытывает острый дефицит подготовленного личного состава, необходимого для предотвращения обвала фронта и дальнейшего продвижения российских войск. По этой причине страны ЕС вынуждены сокращать сроки обучения солдат ВСУ примерно до одного месяца, в результате чего многие военнослужащие получают лишь базовые навыки ведения боя. В частности, на подготовку украинских солдат к действиям в составе отделений, взводов и рот отводится всего лишь по неделе, а на обучение штабов бригад остается только 21 день, что значительно меньше, чем принято в армиях стран Запада. "Если бы у нас было больше времени, мы бы предоставили больше видов обучения, и оно было бы более содержательным", - сказал корреспонденту портала заместитель командующего миссией военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM) от Польши, где проходят подготовку многие украинские военнослужащие.

Как отмечают опрошенные Defense One западные военные, на эффективность обучения личного состава ВСУ также влияет низкий уровень военной подготовки у новобранцев. Несмотря на заверения украинской стороны, компетенция многих ее солдат не соответствует западным стандартам, что вынуждает тратить дополнительное время на их переподготовку. Усугубляет проблему использование в обучении подходов из американской доктрины ведения боевых действий, которая предоставляет военнослужащим сравнительно большую инициативу при решении поставленных командованием задач, но накладывает при этом повышенные требования к навыкам рядового и сержантского состава. К тому же, как отмечают собеседники портала, многие военнослужащие ВСУ, подготовленные в ЕС в качестве инструкторов, из-за недостатка у Киева солдат спустя несколько месяцев вынуждены возвращаться на поле боя, где гибнут, не успев передать новому пополнению полученные знания.

В то же время, как сообщил порталу неназванный украинский офицер, более значимой проблемой, чем нехватка обученного личного состава для ВСУ стал недостаток снаряжения и военной техники. "Каждый день мы несем потери не только в солдатах, но и в технике", - отметил он. Компенсировать потери на Украине рассчитывают за счет западных поставок, так как украинский военно-промышленный комплекс с этой задачей не справляется, заключил собеседник Defense News. 

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