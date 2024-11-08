Су-57Э покажут в КНР с новейшими средствами поражения для истребителей

Впервые за рубежом будут представлены противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", а также авиационные бомбы К08БЭ и УПАБ-1500Б-Э

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э будет выставлен на международной авиационно-космической выставке Airshow China вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом журналистам сообщили в "Рособоронэкспорте" (входит в Ростех).

"Су-57Э в том числе будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Они могут быть включены в состав комплексов авиационного вооружения истребителей 4++ и 5-го поколений как российского, так и иностранного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за рубежом будут представлены противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", а также авиационные бомбы К08БЭ и УПАБ-1500Б-Э. Помимо них, экспозиция будет включать малозаметную высокоточную крылатую ракету нового поколения Х-69.

Поставки зарубежным партнерам

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) готова поставлять многофункциональный истребитель Су-57Э зарубежным партнерам.

"ОАК постоянно наращивает объемы производства самолетов Су-57, корпорация готова предложить этот самолет своим зарубежным партнерам. Наличие у России истребителя пятого поколения - показатель технологического суверенитета и высокого уровня науки и технологий нашей страны. Символично, что ровно 10 лет назад на этой же выставке [Airshow China в Чжухае] был показан Су-35. С тех пор самолет нашел своих заказчиков во многих странах мира", - сообщили в корпорации.

В корпорации уточнили, что Су-57Э - перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения - впервые за рубежом примет участие в летной программе выставки, посетители также смогут ознакомиться с машиной на статической стоянке.

"Стендовая экспозиция корпорации также будет посвящена Су-57. Посетители смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с применением виртуальной реальности", - добавили в ОАК.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.