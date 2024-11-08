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ТАСС

Авиаракета Х-38МЛЭ впервые представят за пределами РФ

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Управляемая ракета Х-38МЛЭ
Управляемая ракета Х-38МЛЭ.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Ее покажут на международной авиационно-космической выставке Airshow China

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Авиационная модульная управляемая ракета Х-38МЛЭ, способная поражать объекты инфраструктуры в прибрежной полосе, будет впервые представлена за пределами России на международной авиационно-космической выставке Airshow China. Об этом журналистам сообщили в компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех).

"На стенде "Рособоронэкспорта" будет представлен боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э. Компания продемонстрирует возможность интеграции в состав его комплекса вооружения тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ, предназначенной для поражения боевых кораблей и транспортных судов, а также впервые экспонируемой за пределами России авиационной модульной управляемой ракеты Х-38МЛЭ, поражающей объекты инфраструктуры, высокопрочные наземные объекты и надводные цели в прибрежной полосе" - говорится в сообщении. 

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
Х-35
Х-38
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