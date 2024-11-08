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ТАСС

Чемезов рассказал об эффективности Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Экспортную версию российского истребителя пятого поколения представят на Airshow China в Чжухае, отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 единственный в мире показал эффективность в условиях противодействия американским комплексам противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае, где будет представлена экспортная версия машины.

"Сегодня Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий Ростеха, авиационные комплексы поставляются серийно", - привели слова Чемезова в Ростехе.

"На Airshow China мы покажем экспортную версию истребителя - Су-57Э. Также самолет примет участие в летной программе - это первое выступление Су-57Э за рубежом. Машина обладает высоким экспортным потенциалом и вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков", - отметил Чемезов. Кроме того, отметили в Ростехе, посетители авиасалона смогут узнать о разведывательно-ударном вертолете Ка-52Э, снабженном системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, а также средствами активного противодействия.

Там отметили, что истребитель будет "звездой" российской экспозиции: он способен применять управляемые высокоточные средства поражения и обладает малой заметностью для средств обнаружения. В Чжухае Су-57 покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу.

Также в Джухае представят самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет, помимо этого, представлят решения для Воздушно-десантных войск, комплексы ПВО и авиационные средства поражения.

"На Airshow China будет демонстрироваться рекордное для зарубежных выставок количество новинок от российских оборонных предприятий. "Рособоронэкспорт" впервые покажет новейшие управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения. Впервые предложим противокорабельную и модульную управляемую ракету для лучшего в своем классе боевого вертолета Ка-52. В сегменте ПВО - высокоэффективную зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь". Уверен, что наше участие в авиасалоне будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы России с Китаем и вызовет большой интерес гостей и участников", - привели в Ростехе слова главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны. 

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