Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны

Бывший глава Коми Уйба стал первым замначальника управления Минобороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

"Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.

Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.