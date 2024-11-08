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РИА Новости

Экс-глава Коми Уйба получил назначение в Минобороны

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Владимир Уйба
Владимир Уйба.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Бывший глава Коми Уйба стал первым замначальника управления Минобороны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Бывшего главу Коми Владимира Уйбу назначили первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

"Да, подтверждаем", — сказал собеседник агентства.

Пятого ноября Уйба объявил, что уходит с поста, поскольку президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Временно исполняющим обязанности главы Коми стал Ростислав Гольдштейн, прежде руководивший Еврейской автономной областью.

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