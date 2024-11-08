ПВО Ирана по ошибке сбила истребитель F-4 Phantom ВВС страны

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Истребитель F-4 Phantom ВВС Ирана разбился в районе Керманшаха. Вероятнее всего, крушение произошло вследствие ошибочного сбития ПВО страны. Летчики смогли благополучно катапультироваться, а район крушения был оцеплен.

Ранее сообщалось, что, по информации американского издания The Wall Street Journal, Тегеран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и других вооружений.

Предполагается, что в этот раз в атаке будет принимать участие не только Корпус стражей исламской революции, но и регулярная армия Ирана. Однако это не означает, что планируется проведение сухопутной операции, но не исключено, что для какой-то части операции может быть использована территория Ирака.

По данным американских спецслужб, новая иранская атака на Израиль, вероятнее всего, состоится в период между президентскими выборами в США и инаугурацией нового президента страны, которая состоится в январе.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль обратился к России с просьбой о помощи в установлении мира. Израиль надеется, что влияние Москвы и ее связи со значительной частью непосредственных участников процесса могут сыграть ключевую роль в миротворческом процессе.

По словам бывшего заместителя израильского советника по национальной безопасности О.Мизрахи, учитывая сближение России и Ирана, Израиль рассчитывает, что Москва сможет предложить варианты, которые поспособствуют стабильности возможных соглашений.