Основные закупочные программы ВиВТ Латвии в 2023 году

Латвийские солдаты во время военного парада в Риге. Архивная фотография.

ЦАМТО, 7 ноября. Ниже приведен третий материал, касающийся милитаризации Латвии. В кратком изложении приведены данные по основным закупочным программам Латвии в 2023 году.

Сообщения приведены в хронологическом порядке с января по декабрь 2023 года

ВС Латвии принимают на вооружение вертолеты UH-60M "Блэк Хок"

Как сообщило Минобороны Латвии, 23 февраля 2023 года на авиабазе ВВС "Лиелварде" состоялась официальная церемония приемки первых двух новых многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок". В мероприятии приняли участие министр обороны Инара Мурниеце, командующий Вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш, а также командующий ВВС полковник Виестурс Масулис.

Правительство Латвии одобрило покупку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM

Минобороны Латвии 20 июня 2023 года сообщило, что правительство страны одобрило закупку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM (Naval Strike Missile).

Как подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце, противокорабельные ракетные комплексы выведут оборонительные возможности ВС страны на новый уровень. Системы с высокой дальностью поражения целей значительно усилят береговую оборону.

Предполагается, что поставка комплексов береговой обороны в Латвию начнется после 2025 года.

Латвия и Эстония совместно закупят ЗРК IRIS-T

Минобороны Латвии сообщило о состоявшейся 11 сентября 2023 года в Ретенбахе (Германия) церемонии подписания министром обороны Латвии Инарой Мурниеце и министром обороны Эстонии Ханно Певкуром рамочного соглашения о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T производства Diehl Defence.

Латвия и Эстония присоединились к европейской системе ПВО

Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали 11 сентября в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе ПВО "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).

В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус.

Минобороны Латвии намерено закупить вертолеты MD-530F

Минобороны Латвии 16 октября 2023 года официально подтвердило, что закупит в США четыре легких разведывательно-ударных вертолета MD-530F для Национальных вооруженных сил. Приобретенные у компании MD Helicopters (MDH) вертолеты могут быть вооружены. Их планируется применять для непосредственной авиационной поддержки при проведении поисково-спасательных операций в боевых условиях, ведения разведки, а также перевозки войск и грузов. В мирное время вертолеты будут использоваться для поддержания квалификации пилотов ВВС.

Diehl Defence поставит Минобороны Латвии ЗРК IRIS-T SLM

Минобороны Латвии объявило о подписании 30 ноября 2023 года с немецкой компанией Diehl Defence контракта на поставку зенитных ракетных комплексов средней дальности IRIS-T. Как заявлено, подписав соглашение стоимостью около 600 млн. евро, Латвия получит все необходимое оборудование для эффективного применения систем IRIS-T, что позволит создать в стране эшелонированную систему противовоздушной обороны.

Минобороны Латвии подписало соглашение по закупке РСЗО HIMARS

Минобороны Латвии 20 декабря 2023 года объявило о подписании с правительством США соглашения по закупке 6 разработанных компанией Lockheed Martin РСЗО HIMARS и пакета боеприпасов к ним. Соглашение также включает обучение, поставку вспомогательного оборудования и поддержку. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, общая стоимость контракта составляет 179,8 млн. долл. Ожидается, что поставки РСЗО начнутся с 2027 года.

Латвия и США заключили контракт на поставку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM

Минобороны Латвии 8 декабря 2023 года объявило о подписании министром обороны Андрисом Спрудсом и послом США Кристофером Робинсоном контракта на закупку противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) производства американской Raytheon и норвежской Kongsberg.

(продолжение следует)

Более подробный материал с таблицами будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №12, 2024.