"Русские витязи" выступят на авиасалоне Airshow China 2024

Су-35С впервые будут показаны на мероприятии в Китае

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Российская авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" совершила промежуточную посадку в Тайюане (административный центр провинции Шаньси, Северный Китай) по пути на авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае (Южный Китай). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

"Российская пилотажная группа "Русские витязи" в составе шести Су-35С и одного Су-30С совершила промежуточную посадку в Тайюане. Затем самолеты проследуют в Чжухай (Южный Китай) для участия в 15-м авиасалоне Airshow China 2024, где она выполнит демонстрационные полеты", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Су-35С впервые будут показаны на авиасалоне в Китае.

Авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября. Он приурочен к 75-й годовщине с момента создания ВВС Народно-освободительной армии Китая, которая отмечается в Китае 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Китай в этот раз впервые представит публике свой истребитель-невидимку J-35A, новый ударный разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС НОАК и другую новейшую технику. В показательных выступлениях примут участие семь видов самолетов, включая истребители J-20 и J-16, а также самолет-заправщик YY-20A.

Представители 47 стран и регионов мира, включая РФ и США, примут участие в авиасалоне. Россия, Франция, США, Саудовская Аравия и Италия представят свои павильоны на выставке. Более 890 предприятий из Китая и других стран примут участие в мероприятии. В этому году на выставке будет порядка 150 иностранных экспонентов, что почти вдвое больше, чем в прошлый раз.

Крупнейший в КНР международный авиасалон проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. В нем постоянно представлены оборонные предприятия России. Основная тематика выставки - военная и гражданская авиатехника, космическое, навигационное и радиолокационное оборудование, авиационное вооружение, ракетные двигатели, системы управления огнем и противовоздушной обороны.