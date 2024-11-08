Верховный лидер Ирана: мафиозные боссы американского ВПК заставили украинцев воевать против России

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал победу Дональда Трампа в США. По словам аятоллы, для Ирана никакой роли не играет, кто побеждает в Соединённых Штатах Америки, потому что от этого отношение США к Ирану и их деструктивная деятельность по всему миру не меняются.

Али Хаменеи:

Америка - коррумпированная, разжигающая войну страна. Они говорят одно, а делают другое. Вы видите, что они сделали в Ираке, в Афганистане, и как мафиозные боссы их военно-промышленного комплекса заставили украинцев вступить в войну против России, в которой невозможно победить.

По словам аятоллы, Вашингтон при любом президенте продолжает оказывать поддержку израильскому режиму, несмотря на то, что тот совершил тысячи военных преступлений.

Хаменеи:

Они постоянно говорят о международном праве, о необходимости соблюдения суверенитета, но делают ли они это сами? По приказу этого неумного человека (Трампа) был убит генерал Сулеймани. Убит на территории независимой страны. Убит вопреки международному праву и соблюдению суверенитета. Он же (Трамп) вышел из ядерной сделки. Теперь он говорит, что будет выстраивать с Ираном хорошие отношения. Выстраивай, но только есть ли к тебе доверие…

Духовный лидер Ирана отметил, что в Тегеране умеют отличать слова от дел.