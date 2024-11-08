Войти
Военное обозрение

Верховный лидер Ирана: мафиозные боссы американского ВПК заставили украинцев воевать против России

215
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал победу Дональда Трампа в США. По словам аятоллы, для Ирана никакой роли не играет, кто побеждает в Соединённых Штатах Америки, потому что от этого отношение США к Ирану и их деструктивная деятельность по всему миру не меняются.

Али Хаменеи:

Америка - коррумпированная, разжигающая войну страна. Они говорят одно, а делают другое. Вы видите, что они сделали в Ираке, в Афганистане, и как мафиозные боссы их военно-промышленного комплекса заставили украинцев вступить в войну против России, в которой невозможно победить.

По словам аятоллы, Вашингтон при любом президенте продолжает оказывать поддержку израильскому режиму, несмотря на то, что тот совершил тысячи военных преступлений.

Хаменеи:

Они постоянно говорят о международном праве, о необходимости соблюдения суверенитета, но делают ли они это сами? По приказу этого неумного человека (Трампа) был убит генерал Сулеймани. Убит на территории независимой страны. Убит вопреки международному праву и соблюдению суверенитета. Он же (Трамп) вышел из ядерной сделки. Теперь он говорит, что будет выстраивать с Ираном хорошие отношения. Выстраивай, но только есть ли к тебе доверие…

Духовный лидер Ирана отметил, что в Тегеране умеют отличать слова от дел.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»