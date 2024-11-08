ВС Швейцарии выбрали претендента на поставку новых самоходных гаубиц

ЦАМТО, 7 ноября. Швейцарское агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse сообщило 5 ноября о завершении оценки предложенных на тендер артиллерийских систем.

Предпочтительным претендентом на поставку выбрана компания KNDS Deutschland с системой RCH-155 AGM (Artillery Gun Module) на шасси "Пиранья-4". Предложение о поставке установок планируется представить в парламент Швейцарии в рамках "Послания о вооруженных силах 2025".

Срок эксплуатации состоящих на вооружении ВС Швейцарии 155-мм самоходных гаубиц M-109 истекает в ближайшие несколько лет. Чтобы сохранить возможности огневой поддержки с закрытых позиций, ВС Швейцарии инициировали проект "Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026" (Артиллерийские платформы и боеприпасы 2026). Он включает:

- поставку самоходных гаубиц на колесной платформе;

- систем обучения и моделирования;

- интеграцию систем связи, командования и боевого управления, а также систем управления огнем ВС Швейцарии;

- логистическую поддержку систем вооружения и боеприпасов;

- начальный комплект боеприпасов.

На начальном этапе Armasuisse пригласила принять участие в конкурсе нескольких производителей, чьи решения соответствовали основным требованиям ВС Швейцарии. В 2022 году в короткий список по результатам оценки были включены системы двух производителей:

- самоходная гаубица "Арчер" компании BAE Systems Bofors AB (Швеция);

- RCH-155 AGM на платформе "Боксер"/"Пиранья" компании KNDS Deutschland GmbH & Co. KG.

В период с января 2023 года по июнь 2024 года Агентство провело комплексные испытания предложенных систем, включая войсковые, технические, оценку мобильности, логистики и боевую стрельбу. По итогам оценки наиболее выгодным было определено предложение KNDS Deutschland на шасси бронемашины "Пиранья-4".

Как сообщал ЦАМТО, новые самоходные гаубицы должны заменить состоящие на вооружении M109L47 KAWEST, являющиеся модернизированной версией 155-мм самоходной артиллерийской установки M-109A1. Они были закуплены для ВС Швейцарии несколькими партиями, начиная с 1968 года. За время эксплуатации СГ несколько раз проходили модернизацию (последняя KAWEST в 1995 году), однако срок их службы истекает.

Подготовка проекта "Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026" началась в 2017 году, а практическая реализация – в 2019 году. Целью проекта является сохранение и дальнейшее развитие возможностей ВС Швейцарии по поражению целей на средних дальностях с закрытых позиций с учетом требований обеспечения высокой точности, повышенной дальности и мобильности.

Проект предусматривает поставку шасси и артиллерийской части для огневой поддержки с закрытых позиций, систем обучения и тренажеров, установку систем связи, интеграцию техники с системой командования и управления огнем, логистическую поддержку.