Войти
ЦАМТО

ВС Швейцарии выбрали претендента на поставку новых самоходных гаубиц

206
0
0
Источник изображения: Фото: newsd.admin.ch

ЦАМТО, 7 ноября. Швейцарское агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse сообщило 5 ноября о завершении оценки предложенных на тендер артиллерийских систем.

Предпочтительным претендентом на поставку выбрана компания KNDS Deutschland с системой RCH-155 AGM (Artillery Gun Module) на шасси "Пиранья-4". Предложение о поставке установок планируется представить в парламент Швейцарии в рамках "Послания о вооруженных силах 2025".

Срок эксплуатации состоящих на вооружении ВС Швейцарии 155-мм самоходных гаубиц M-109 истекает в ближайшие несколько лет. Чтобы сохранить возможности огневой поддержки с закрытых позиций, ВС Швейцарии инициировали проект "Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026" (Артиллерийские платформы и боеприпасы 2026). Он включает:

- поставку самоходных гаубиц на колесной платформе;

- систем обучения и моделирования;

- интеграцию систем связи, командования и боевого управления, а также систем управления огнем ВС Швейцарии;

- логистическую поддержку систем вооружения и боеприпасов;

- начальный комплект боеприпасов.

На начальном этапе Armasuisse пригласила принять участие в конкурсе нескольких производителей, чьи решения соответствовали основным требованиям ВС Швейцарии. В 2022 году в короткий список по результатам оценки были включены системы двух производителей:

- самоходная гаубица "Арчер" компании BAE Systems Bofors AB (Швеция);

- RCH-155 AGM на платформе "Боксер"/"Пиранья" компании KNDS Deutschland GmbH & Co. KG.

В период с января 2023 года по июнь 2024 года Агентство провело комплексные испытания предложенных систем, включая войсковые, технические, оценку мобильности, логистики и боевую стрельбу. По итогам оценки наиболее выгодным было определено предложение KNDS Deutschland на шасси бронемашины "Пиранья-4".

Как сообщал ЦАМТО, новые самоходные гаубицы должны заменить состоящие на вооружении M109L47 KAWEST, являющиеся модернизированной версией 155-мм самоходной артиллерийской установки M-109A1. Они были закуплены для ВС Швейцарии несколькими партиями, начиная с 1968 года. За время эксплуатации СГ несколько раз проходили модернизацию (последняя KAWEST в 1995 году), однако срок их службы истекает.

Подготовка проекта "Artillerie Wirkplattform und Wirkmittel 2026" началась в 2017 году, а практическая реализация – в 2019 году. Целью проекта является сохранение и дальнейшее развитие возможностей ВС Швейцарии по поражению целей на средних дальностях с закрытых позиций с учетом требований обеспечения высокой точности, повышенной дальности и мобильности.

Проект предусматривает поставку шасси и артиллерийской части для огневой поддержки с закрытых позиций, систем обучения и тренажеров, установку систем связи, интеграцию техники с системой командования и управления огнем, логистическую поддержку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Швеция
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
Проекты
Piranha
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»