На Балтийском заводе ОСК спущен на воду атомный ледокол "Чукотка" (дополнено)

ЦАМТО, 7 ноября. Как уже сообщалось, на Балтийском заводе ОСК 6 ноября состоялась торжественная церемония спуска на воду пятого атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка".

Разрешение на спуск по видеоконференцсвязи дал президент Российской Федерации Владимир Путин, после чего генеральный директор ОСК Андрей Пучков дал команду резать задержник.

Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. На Балтийском заводе уже построены и успешно эксплуатируются три ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Сейчас ведется строительство ледоколов "Якутия", "Чукотка", "Ленинград", подписан контракт на строительство ледокола "Сталинград".

На церемонии спуска "Чукотки" 6 ноября в Санкт-Петербурге присутствовало более 12 тыс. человек, среди которых были работники завода со своими семьями, почетные гости, представители органов власти, руководство и представители подрядных организаций.

Обращаясь к участникам спуска ледокола, президент РФ отметил, что создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

"На базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика. Вновь подчеркну: от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути", – подчеркнул глава государства.

Генеральный директор ОСК Андрей Пучков доложил главе государства о строительстве серийного универсального атомного ледокола "Чукотка", отметив труд большого коллектива корабелов, атомщиков, конструкторов и ученых. Генеральный директор поблагодарил шеститысячный коллектив Балтийского завода, обеспечивающего бесперебойную работу предприятия.

"Благодаря каждодневной работе балтийцев уже три ледокола проекта 22220 успешно работают в Арктике. В ближайшее время коллектив Балтзавода передаст еще одно судно – "Якутию". Также продолжается работа по строительству ледокола "Ленинград", который был заложен в январе этого года", – отметил генеральный директор ОСК в своем докладе президенту.

По морской традиции судно было освящено, после чего традиционную бутылку шампанского о борт нового атомохода разбила его "крестная мать" – член Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

В строительстве атомохода участвуют и другие предприятия ОСК. Так, установленные на "Чукотке" упорные подшипники изготовлены на Севмаше. Предприятие "ОСК-Технологии" занимается поставкой оборудования связи и навигации, а СПО "Артика" проводит электромонтажные работы.

После спуска на воду ледокол пришвартуют на достроечной набережной Балтийского завода, где продолжится его строительство. Окончание работ запланировано на 2026 год.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" заложен на стапеле Балтийского завода в декабре 2020 года. Судно оборудовано двумя реакторами "РИТМ-200", которые располагаются на правом и левом бортах. Тепловая мощность каждой реакторной установки составляет 175 МВт.

Корпус атомохода изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи и налипания льда. Благодаря мощному корпусу ледокол может пробивать путь во льдах толщиной до 3 м. Скорость хода – 22 узла (по чистой воде).

Длина судна – 173 м, ширина – 34 м, высота от ватерлинии до грот-мачты после завершения всех работ составит 57 м, что можно сравнить с высотой 20-ти этажного дома. Высота борта – 15,2 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".