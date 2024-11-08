WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения украинского конфликта

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и сенатор Джей Ди Вэнс на выступлении в конференц-центре Палм-Бич, штат Флорида, 6 ноября 2024 года.

По информации газеты, советники республиканца хотят создать демилитаризованную зону

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Команда победившего на выборах президента в США республиканца Дональда Трампа разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Мы можем проводить обучение [украинских военных] или предоставлять другую поддержку, но [поставляемое на Украину] оружие будет европейским. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине и не платим за это. Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим", - передает издание слова одного из членов команды Трампа.

По информации газеты, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону, длиною 1,3 тыс. км по настоящей линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружения для предотвращения возобновления конфликта в будущем, пишет издание.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.