Порошенко заявил о неготовности Киева вступать в НАТО

Экс-президент Украины назвал членство в альянсе одной из "красных линий"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев не готов к вступлению в НАТО, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, назвав членство в альянсе одной из пяти «красных линий» для Украины.

"Мы должны сделать свою часть домашней работы, потому что с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут", - написал он в Telegram-канале.

Всего Порошенко на фоне победы Трампа назвал пять "красных линий". Помимо вступления в НАТО, это отсутствие компромиссов по вопросам суверенитета и территориальной целостности, а также отмены санкций. Еще одной "красной линией" экс-президент считает невозможность согласиться на "ограничение мощности ВС Украины".

Еще до выборов в США Трамп заявлял, что, вернувшись в Белый дом, смог бы с легкостью завершить конфликт на Украине. При этом он не исключал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. Многие обозреватели отмечают, что военная поддержка Киева при Трампе будет значительно сокращена или прекратится.

17 октября Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал Зеленского одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, заметив, что тому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь.