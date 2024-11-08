Человеческое тело использовали для питания энергией гаджетов

Энергию научились передавать на расстоянии через человеческую кожу

Специалисты Университета Карнеги-Меллона (США) успешно протестировали способ передачи энергии на расстоянии через человеческую кожу к гаджетам. Исследование было опубликовано в материалах 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology.

Ученые отметили, что кожу человека можно будет использовать для передачи небольшого количества энергии от источника к различным гаджетам — электронике, медицинским приборам и прочим устройствам. В ходе тестирования им удалось передать энергию от батареи в кармане в передатчик, расположенный на руке человека.

По словам специалистов, тело способно выступать в качестве проводника. Так, без дискомфорта для человека можно эффективно передавать энергию на частоте 40 мегагерц. В результате ученые смогли доставить 100 микроватт энергии из батареи, расположенной в кармане брюк, в передатчик, закрепленный на руке.

В материале говорится, что подобным способом можно питать энергией мелкие гаджеты, предназначенные для контроля за физической активностью и показателями здоровья. Однако 100 микроватт будет недостаточно, чтобы обеспечить энергией фитнес-браслеты или умные часы.

В конце октября специалисты Стэнфордского университета (США) нашли дешевый способ восстановления емкости батарей. Они предложили подавать на аккумуляторы электрические импульсы, тем самым увеличивая емкость батарей на 30 процентов.