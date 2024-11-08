Победа Трампа может означать отказ США от поддержки Украины в конфликте с Россией (CNN, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

CNN: Украине придется смириться с сокращением поддержки США

Победа Трампа пришлась на опасный для Киева этап конфликта, сообщает CNN. Россия добивается все новых успехов в Донбассе. После переизбрания Трампа Украине придется смириться с резким сокращением поддержки США, что может оказать определяющее влияние на ход боевых действий, считает автор статьи.

Дженнифер Ханслер (Jennifer Hansler)

После переизбрания Дональда Трампа Украине, возможно, вскоре придется смириться с резким сокращением поддержки со стороны США, что может оказать определяющее влияние на ход боевых действий с Россией.

На протяжении всей своей предвыборной кампании избранный президент-республиканец и его помощник Джей Ди Вэнс выражали сильные сомнения по поводу дальнейшей приверженности США Киеву, поскольку военные действия затянулись более чем на два с половиной года после начала СВО. Более того, Трамп сделал комментарии относительно того, что США могут оказать давление на Украину и заставить ее заключить непростое перемирие с Россией.

Победа Трампа пришлась на опасный для Киева этап конфликта. Россия постоянно добивается успехов на востоке Донбасса, который президент России Владимир Путин стремится заполучить полностью.

Украинский главнокомандующий Александр Сырский в субботу в своем блоге в Telegram заявил, что ситуация на линии фронта "остается сложной" и что некоторые районы "требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений".

Тем временем Россия, как предполагается, укрепляет свои силы за счет северокорейских войск. До 10 тысяч северокорейских военнослужащих находятся в Курской области России и, как ожидается, в ближайшие дни начнут боевые действия против Украины, предупредили американские чиновники.

При администрации Байдена США предоставили Украине десятки миллиардов долларов в виде оружия и финансовой помощи. Администрация планирует продолжать оказывать Киеву как можно большую поддержку до вступления Трампа в должность.

Трамп неоднократно хвалил Путина и неоднократно критиковал Владимира Зеленского, с которым у него сложная история взаимоотношений. Попытки Трампа использовать военную помощь США Украине, чтобы заставить Зеленского провести расследование в отношении политических конкурентов бывшего президента, стали ключевым аспектом во время первого импичмента Трампа в 2019 году.

В среду Зеленский поздравил Трампа и заявил, что ценит приверженность президента принципу "мир через силу".

"Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы рассчитываем на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах, — заявил Зеленский. — Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам".

Трамп неоднократно заявлял, что конфликт между Украиной и Россией не начался бы, если бы он был президентом. Он также обещал положить конец конфликту, причем иногда даже заявлял, что остановит его еще до вступления в должность. В июле он заявил, что может уладить конфликт за один день.

Победа Трампа ставит под сомнение поддержку Украины со стороны США

Во время сентябрьских президентских дебатов с вице-президентом Камалой Харрис Трамп не стал заявлять о своей приверженности победе Украины над Россией. Позже в том же месяце он заявил, что Украина должна была "немного уступить" Москве, сказав на одном из предвыборных мероприятий, что "любая сделка, даже самая плохая, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

"Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного уступили, и все бы остались живы", — отметил Трамп.

Всего через несколько дней после этих слов, встречаясь с Зеленским в Нью-Йорке, Трамп подчеркнул, что будет работать над тем, чтобы добиться хорошей сделки для "обеих сторон".

"У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то очень быстро все уладим", — заявил Трамп.

"Я думаю, что мы все уладим задолго до 20 января, до того, как я займу пост президента. Я думаю, мы сможем договориться о чем-то, что будет удовлетворять обе стороны. Время пришло", — добавил он.

Зеленский разработал "план победы" и заявил, что Украина не против переговоров, но они должны вестись "с позиции силы". На пресс-конференции в конце октября украинский президент заявил, что "Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он заявлял, что сократит объем поддержки Украины".

В среду Зеленский заявил, что во время сентябрьской встречи он и Трамп "подробно обсудили стратегическое партнерство Украины и США, "план победы" и способы положить конец российской агрессии в отношении Украины".

Тем не менее, в интервью южнокорейскому телеканалу KBS Зеленский признал, что "следующий президент США может усилить или ослабить поддержку Украины".

"Если эта поддержка ослабнет, Россия займет еще больше территорий, и это помешает нам выиграть военные действия. Такова реальность. Наша позиция заключается не в территориальных компромиссах, а в изучении потенциальных дипломатических путей, которые зависят от того, сохранят ли США свои обязательства. Искреннее желание Соединенных Штатов поскорее закончить это военное противостояние имеет решающее значение", — заявил он.

В преддверии выборов США и их союзники искали способы "подстраховаться" от действий Трампа. В начале этого года НАТО объявила о создании миссии по координации поставок военного оборудования и обучения для нужд Украины во многом благодаря усилиям США. Администрация Байдена предложила Украине 20 миллиардов долларов из 50-миллиардного пакета кредитов G7, который также финансируется за счет замороженных российских активов.