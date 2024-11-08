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ТАСС

Эксперт считает, что Трамп попытается мирно урегулировать кризис на Украине

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Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Затем Вашингтон сконцентрируется на том, чтобы превратить 80% украинской территории в успешное государство, предположил бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп почти наверняка предпримет "скоординированную попытку" добиться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Такое мнение высказал в среду ТАСС Чарльз Купчан - бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя возможные перемены во внешней политике Вашингтона по итогам президентских выборов в США.

"Думаю, практически несомненно то, что Трамп предпримет скоординированную попытку условиться о прекращении огня на Украине и перенести конфликт с поля боя на стол переговоров", - сказал американский эксперт. "Вашингтон затем сконцентрирует внимание на том, чтобы превратить 80% [территории] Украины, все еще контролируемых Киевом, в успешное государство, способное защитить себя от <...> России", - полагает Купчан. По его утверждению, фактически противоречащему заявлениям российских официальных лиц о реалиях на земле, а также Конституции РФ, статус контролируемых Россией украинских районов и ее новых регионов при таких переговорах "оставался бы неопределенным".

"Сможет ли Трамп добиться успеха в том, чтобы найти для Москвы и Киева точки соприкосновения, предстоит определить", - добавил бывший представитель Белого дома. Сейчас он является старшим научным сотрудником неправительственного Совета по международным отношениям и профессором Джорджтаунского университета, расположенного в Вашингтоне. В СНБ он работал в 2014-2017 годах - в период пребывания на посту главы администрации США демократа Барака Обамы.

Бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил ТАСС в среду в связи с победой Трампа, что считает его "более опасной" фигурой во главе вашингтонской администрации, чем потерпевшую поражение на выборах Камалу Харрис. В случае с Трампом приходится предупреждать тех, кто желал его победы на выборах, о том, как бы потом не пришлось пожалеть, убежден Уилкерсон.

Службе в Вооруженных силах США он отдал более 30 лет. Участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и американском внешнеполитическом ведомстве. В 1989-1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В 2002-2005 годах Уилкерсон возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост главы американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в престижных высших учебных заведениях США. 

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