После удара ракеты беспилотника "Иноходец" танк ВСУ разлетелся на части

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Экипаж попытался спрятать боевую машину в лесопосадке, но бортовая оптико-электронная система легко обнаружила цель, в которую прилетела управляемая по лучу лазера ракета ТКБ-1030. После ее попадания у танка сдетонировал боекомплект, и он буквально разлетелся на части.

"Иноходец" не в первый раз превращает в металлолом тяжелые гусеничные машины. Ранее демонстрировались ролики с уничтожением Т-64 и Т-72, различных средств доставки пехоты, а также самоходных орудий.

Сообщалось, что БПЛА такого типа могут нести до четырех единиц высокоточных боеприпасов, являющихся воздушными вариантами знаменитых российских ПТУР "Корнет".

Кроме них также разработаны корректируемые авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50, которые способны уничтожать как вражеские танки, БМП, БТР, так и различные стационарные цели.

Лев Романов

Видео: Минобороны РФ