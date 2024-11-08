Под Калугой прошло перевооружение шахтной пусковой установки на ракету «Ярс»

В Козельском ракетном соединении в Калужской области провели модернизацию шахтной пусковой установки и ее перевооружение на межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». «Известия» 7 ноября показали работу российских военнослужащих.

«Раньше на этом месте была межконтинентальная баллистическая ракета «Стилет». Теперь шахтную пусковую установку модернизировали, и она готова к приему «Ярса», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Он также показал, как поднимается транспортно-загрузочная платформа с ракетой. После этого военнослужащим потребуется еще некоторое время, чтобы провести точные расчеты вплоть до каждого сантиметра при спуске ракеты, чтобы не допустить малейшего отклонения.

После этого корреспондент продемонстрировал, как ракету медленно начали опускать в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма. Польшаков отметил, что весь этот процесс занял несколько часов.

«В Козельском ракетном соединении проведены работы по загрузке очередной межконтинентальной баллистической ракеты в шахтную пусковую установку. Данный вид работ является особо ответственным, что требует от личного состава высокого профессионализма и умения точного соблюдения требований инструкций эксплуатационно-технической документации», — заявил командир воинской части.

Он подчеркнул, что данный вид работ является большой частью перевооружения всего ракетного соединения на новый ракетный комплекс «Ярс».

Ранее, 29 октября, Минобороны РФ сообщило о том, что силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих ВС РФ провели практические пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистических ракет «Синева» и «Булава» в рамках тренировки сил стратегического сдерживания. На видео показана работа и взаимодействие подразделений ВС РФ при запуске межконтинентальной баллистической ракеты.

Президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что РФ продолжает считать ядерное оружие крайней мерой обеспечения государственной безопасности, но именно ядерная триада — надежный гарант суверенитета и безопасности страны. Глава государства добавил, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%, но компоненты для этого вида оружия будут и далее совершенствоваться.