«Птичья» школа: как в бригаде «Эспаньола» готовят операторов дронов

Учебно-боевой центр не только тренирует бойцов, но и участвует в разработке новых БПЛА

В добровольческой бригаде «Эспаньола», костяк которой составляют футбольные болельщики, работает уникальный Учебно-боевой центр БПЛА. Здесь готовят операторов дронов, которые на своем участке фронта смогли превзойти противника. Кроме того, в нем ведут ряд конструкторских работ, позволяющих закрепить наше превосходство в воздухе над линией боевого соприкосновения. О том, чему учат операторов дронов, как готовят бойцов и как центр участвует в разработке новых моделей БПЛА, — в репортаже «Известий».

Школа дроноводов

В «Эспаньоле» командира и основателя Учебно-боевого центра БПЛА уважительно называют Петрович. Это колоритный, взрослый человек. По его глазам видно, что он многое прошел и повидал.

— С людьми, которые организовали «Эспаньолу», я познакомился задолго до СВО — мы дружили, — рассказал он «Известиям». — С началом спецоперации пришла идея организовать Учебно-боевой центр беспилотников. Но мгновенно это сделать не получилось. Открылись только в мае 2023 года.

Он замечает, что в центр всегда приходили самые разные люди.

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— Мы приглашали тех, кто имел опыт работы с БПЛА, пусть даже он был минимальным, — вспоминает он. — Брали и без него. Начинали тренировать и готовить людей на «коммерческих» дронах. Постепенно переходили на FPV. Сначала понемногу, в дальнейшем их стало больше.

Обучаемые сначала осваивают теорию, а потом уже выходят на полигоны.

— Финальный этап — это их обкатка на каком-то весьма спокойном участке фронта, — поясняет Петрович. — Например, под Авдеевкой. Там были такие места, где фронт стоял 8–10 лет и велась сравнительно безопасная и предсказуемая война с оборудованных позиций. Там люди получали свой первый боевой опыт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сам центр сравнительно небольшой. Его ресурсы рассчитаны в основном на бригаду «Эспаньола», подчеркивает Петрович.

Он не стал раскрывать точную численность подразделения БПЛА.

— Наш центр функционирует сравнительно недавно. Работаем всего полтора года. Однако за это время мы подготовили более 100 квалифицированных операторов БПЛА по разным направлениям, — говорит Петрович.

Боевой опыт

В середине прошлого года «Эспаньола» держала оборону под Бахмутом. Бойцы бригады были одними из тех, кто отразил тот самый разрекламированный контрнаступ ВСУ.

— Там наши люди попали в серьезный замес, — вспоминает Петрович. — Для нас это был наихудший вариант, который можно было представить. Мы вышли на неподготовленные позиции с необстрелянным составом. Но тем не менее все — от штурмовиков до дроноводов — проявили себя более чем достойно. Тогда удержать ситуацию получилось в основном за счет проявленного героизма. Но ситуация была форс-мажорная, и у нас в БПЛА были потери — три человека «двести». Сейчас мы такого не допускаем.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Над тем, как сберечь людей, серьезно думали. Петрович говорит, что в настоящее время устава по боевому применению БПЛА не существует.

— Возможно, есть инструкции по функционированию каких-то крупных «птиц» типа «Орлан», — говорит он. — А по коммерческим дронам, которые летают максимум на 8 км, никаких стандартов нет. Поэтому мы выработали у себя некий свод неписаных правил о том, что можно, а что нельзя. В первую очередь эти правила призваны до минимума сократить число потерь. Всё основано исключительно на опыте. Должны быть закрытые позиции, углубленные блиндажи, выносные антенны. Нарушений правил из этого списка стараемся не допускать.

Научный подход

«Эспаньола», как и многие другие добровольческие подразделения, получала спецвооружение, изготавливаемое так называемым народным ОПК, то есть разработанное и выпущенное вне рамок оборонзаказа.

Таким путем, к примеру, на фронт попала наземная беспилотная система «Скорпион», перевозящая до тысячи патронов, что позволяет пулеметчику перемещаться по полю боя, не опасаясь за внезапно опустевший магазин. Есть у фанатского отряда и свои разработки в области БПЛА.

— Сейчас всё, что касается боевых дронов, стремительно развивается. Если ты остановился, то выпал из обоймы, — обращает внимание Петрович, переходя к научно-практической деятельности сотрудников центра.

В «Эспаньоле» работают со всем спектром БПЛА, за исключением класса дронов «Баба-яга».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Мы сейчас занимаемся разработкой и опытными испытаниями подобного рода дронов, — говорит он. — В этом процессе плотно сотрудничаем с одним молодым столичным КБ. Делаем два типа аппаратов: ночной разведчик и скоростную «Бабу-ягу».

Из-за обилия FPV-дронов у противника, говорит Петрович, возникла проблема снабжения подразделений, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

— Пять, семь, десять километров — это мертвая зона, — объясняет он. — Дело в том, что люди, которые сидят непосредственно на передке, как ни парадоксально, порой лучше защищены, чем те, кто из тыла пытаются им что-то доставить. И вот первый запрос на такую «Бабу-ягу» поступил именно от таких тыловых отрядов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Петрович говорит, что войскам нужна была быстрая «птица», которая способна нести хороший груз и делать это быстро.

— Первая задача — провизия, БК, медицина, — объясняет он. — Вторая — нести на себе мощные боеприпасы. Грузоподъемность, например, в 10 кг позволяет перевозить противотанковую мину. Причем боеприпасы можно варьировать. Сейчас существует целая линейка. Этот проект называется у нас «Кикимора». Идет активная фаза испытаний. Когда будет всё готово, начнем вводить дрон в боевую работу.

В центре также работают над противодействием РЭБ противника.

— Используем нестандартные частоты, применяем определенный алгоритм усиления, — отмечает специалист.

Война умов

Второй дрон, который разрабатывают сейчас в центре, — ночной разведчик.

— В воздухе он может держаться до полутора часов, — рассказал Петрович. — По дальности — не менее 12 км. Хотим увеличить до 15–17 км. В целом наша работа не ограничивается только тем, что озвучил. Мысль, как говорится, постоянно кипит. Есть различные направления, «крылья» например. У нас уже десятки, если не сказать больше, сотни успешных примеров их применения. Постоянно идет общение, обмен опытом с другими подразделениями.

Такая работа позволяет прогрессировать.

— Мы сейчас точно не отстаем от противника в этой сфере, — говорит специалист. — Да, есть моменты, где мы проседаем. Но и у нас есть такое, чего нет у них. Идет постоянная борьба умов. Но что могу сказать определенно, по количеству применяемых дронов мы уже опережаем противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Источник изображения: iz.ru

Петрович отмечает, что «Эспаньола» старается действовать максимально рационально. Во главе всегда стоит жизнь человека. Он говорит, что за два с половиной года СВО потери отряда укладываются в 20 человек.

— По отношению к нам у некоторых людей иногда присутствует определенный негатив — какие-то добровольцы, что они могут, — улыбается Петрович. — Но было не раз, что, увидев нашу работу, люди резко меняли мнение.

Во время штурма Авдеевки операторы БПЛА «Эспаньолы» по ночам часто корректировали работу артиллерии и минометов.

— Артиллерия была смежников — мы им помогали, потому что у нас огромный опыт ночных полетов, а дело общее. Своей работой мы предотвратили ротации противника, — завершает нашу беседу Петрович.

Справка «Известий» Бригада «Эспаньола» входит в Добровольческий корпус Министерства обороны РФ. Глава «Эспаньолы» — Станислав «Испанец» Орлов, член фанатской группировки ЦСКА Red-Blue Warriors. После начала СВО он задумал создать отдельный батальон, целиком собранный из футбольных фанатов. Совместно с бригадой «Восток» сообществу болельщиков еще до начала мобилизации удалось запустить свой собственный КМБ (Курс молодого бойца). В «Эспаньоле» всё выстроено на профессиональном уровне, поскольку костяк подразделения составили фанаты, имевшие за плечами опыт боевых действий. Необстрелянные новички проходят курс подготовки на тренировочной базе «Эспаньолы» и формируют резерв. Помимо этого, в батальоне создан отдел тылового обеспечения, решающий все вопросы с поставками гуманитарной помощи и нового вооружения.

Дмитрий Корнеев