Politico: администрация Байдена планирует направить Украине последние $6 млрд

Это должно произойти до инаугурации республиканца Дональда Трампа, отметила газета

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена намерена как можно скорее направить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, предназначенной для Киева, до инаугурации республиканца Дональда Трампа, побеждающего на президентских выборах.

Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, нынешняя вашингтонская администрация готовится к тому, что при Трампе поставки оружия на Украину прекратятся. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.