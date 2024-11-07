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ТАСС

Politico: администрация Байдена планирует направить Украине последние $6 млрд

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo/ Ben Curtis

Это должно произойти до инаугурации республиканца Дональда Трампа, отметила газета

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена намерена как можно скорее направить Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, предназначенной для Киева, до инаугурации республиканца Дональда Трампа, побеждающего на президентских выборах.

Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, нынешняя вашингтонская администрация готовится к тому, что при Трампе поставки оружия на Украину прекратятся. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января. 

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