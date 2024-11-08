СМИ: победа Трампа на выборах знаменует начало завершения конфликта на Украине

Колумнист журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс отметил, что Россия по итогам конфликта сохранит за собой контроль за большинством освобожденных территорий

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс считает, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США знаменует начало окончания конфликта на Украине.

По его мнению, Россия по итогам конфликта, вероятно, сохранит за собой контроль по крайней мере за большинством освобожденных территорий. Журналист предположил, что многие украинцы воспримут такой исход как "предательство и удар в спину", в результате чего на Украине на десятилетия установится злость и презрение по отношению к Западу.

При этом Мэттьюс добавил, что другая часть украинского населения будет рада прекращению боевых действий ради сохранения жизней десятков тысяч военнослужащих и обеспечения "достойного будущего". Колумнист указал, что продолжение противостояния грозит дальнейшим уничтожением украинской экономики и инфраструктуры. "На данном этапе мы говорим не о победе, а о выживании", - заявил изданию бывший высокопоставленный украинский чиновник, который перешел в оппозицию к Владимиру Зеленскому.

Подход Трампа

Рассуждая о стратегии Трампа по Украине, Мэттьюс отметил, что избранный президент США будет пытаться одновременно оказывать давление как на Зеленского, так и на президента РФ Владимира Путина с целью начала переговоров. При этом журналист указал, что команда Трампа может состоять из людей, занимающих жесткую позицию по отношению к Москве. В частности, он назвал бывшего госсекретаря США Майкла Помпео претендентом на пост министра обороны в новой администрации, а бывшего советника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена - претендентом на должность госсекретаря.

Мэттьюс подчеркнул, что недели до инаугурации Трампа 20 января станут "критическим моментом" для Украины, учитывая продолжающееся наступление ВС РФ в Донбассе. Колумнист указал, что успешные действия российских войск могут создать угрозу окружения Харькова. По его мнению, до вступления республиканца в должность президента установление режима прекращения огня на Украине вряд ли возможно.

"В конечном счете, учитывая, что шансы Украины на возвращение потерянных территорий составляют меньше нуля, трудно увидеть разницу между финальной сделкой, которую бы предложила [кандидат от Демократической партии Камала] Харрис, и которую, вероятно, заключит Трамп. То, что есть на столе, - это пусть и не де-юре, но де-факто раздел Украины по линии контроля, какой бы она ни была в момент перемирия, плюс гарантии безопасности для Украины, за исключением членства в НАТО", - написал он.

Мэттьюс заключил, что единственная разница в подходах Трампа и Харрис состоит в том, что угрозы республиканца пойти на эскалацию в случае нежелания РФ прекращать военную операцию звучат "более правдоподобно", нежели "пустые обещания" кандидата от демократов.