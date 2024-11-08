Президент Чехии назвал число стран, оказавших военную помощь Украине

Всего в список вошли 50 государств, отметил Петр Павел

ЖЕНЕВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел, находящийся с визитом в Швейцарии, сообщил, что в текущем году более 50 государств оказывали военную помощь Украине. Слова главы государства привело информационное агентство TK.

"Более 50 государств в текущем году оказывали различную военную помощь Украине", - сказал президент, выступая перед членами комитета по международным делам парламента Швейцарии. Он утверждал, что действия РФ на Украине представляют "наибольшую угрозу для мира".

Павел ожидает, что реализация чешской инициативы, согласно которой за счет западных государств проходит закупка в третьих странах снарядов для ВСУ, будет продолжаться в 2025 году. Украина до конца текущего года должна получить 500 тыс. таких боеприпасов.

Чешский лидер также опасается эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Павел выразил опасения в связи с тем, что ситуация может выйти из-под контроля. В данный момент, по словам президента, отсутствует обозримая перспектива урегулирования между Палестиной и Израилем.