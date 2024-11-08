Войти
ТАСС

СМИ: Запад в 2024 году подготовил более 20 тыс. военных ВСУ

206
0
0
Обучение украинских военных
Обучение украинских военных.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Birchall

С 2022 года обучение в западных странах прошли более 100 тыс. украинских военнослужащих, отметило издание New Voice

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили подготовку в странах Запада в текущем году. Об этом сообщило украинское издание New Voice со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В целом, по его данным, с 24 февраля 2022 года обучение в западных странах прошли более 100 тыс. украинских военных.

В ЕС с октября 2022 года действует тренировочная миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что коллективный Запад стал участником конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 03:32
  • 680
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»