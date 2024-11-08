СМИ: Запад в 2024 году подготовил более 20 тыс. военных ВСУ

С 2022 года обучение в западных странах прошли более 100 тыс. украинских военнослужащих, отметило издание New Voice

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили подготовку в странах Запада в текущем году. Об этом сообщило украинское издание New Voice со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В целом, по его данным, с 24 февраля 2022 года обучение в западных странах прошли более 100 тыс. украинских военных.

В ЕС с октября 2022 года действует тренировочная миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что коллективный Запад стал участником конфликта на Украине.