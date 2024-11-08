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ТАСС

Балтфлот провел учения расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион"

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Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион"
Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса "Бастион".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Расчеты ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота на учениях отработали тактику нанесения ракетных ударов по кораблям вероятного противника на Балтике, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках постоянного боевого дежурства расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" Балтийского флота успешно провели тренировку на побережье Балтийского моря в Калининградской области, направленную на отработку навыков нанесения ракетного удара по отряду кораблей вероятного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учение состояло из нескольких этапов. Оно включало в себя совершение марша в указанный район развертывания, занятие позиций, развертывание комплекса, получение данных о целях и выполнение электронных пусков ракет.

"Электронные пуски ракет проводились с использованием современных технологий, что позволило оценить эффективность применения комплекса в условиях, приближенных к боевым", - сказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что все запланированные цели были успешно поражены.

Также во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

БРК "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км. 

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