Победа Дональда Трампа погружает Украину в неизвестность (Le Monde, Франция)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

Le Monde: победа Трампа означает, что Киеву пора начинать волноваться

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп ранее заявлял, что быстро урегулирует украинский конфликт, пишет Le Monde. Как именно он собирается этого достичь, кандидат от республиканцев не объяснял – поэтому его победа заставляет Киев нервничать.

Тома д’Истрия

Это был прыжок в неизвестность: избрав Дональда Трампа президентом США, американцы выбрали самого непредсказуемого кандидата на пост главы государства – главного союзника Украины в конфликте против России. Если успех кандидата от Демократической партии Камалы Харрис обеспечил бы какую-то преемственность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, то победа Дональда Трампа предвещает разрыв.

"Следующий президент США может усилить или ослабить поддержку Украины. Если эта поддержка ослабнет, Россия займет еще больше территорий, что помешает нам одержать победу", – заявил 31 октября в интервью телеканалу KBS президент Украины Владимир Зеленский.

В среду утром он поздравил будущего американского президента "с впечатляющей победой на выборах". "Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в мировых делах, – написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X. – Это именно тот принцип, который может реально приблизить нас к справедливому миру на Украине. Надеюсь, мы реализуем это вместе".

В последние годы Трамп постоянно рекламировал свои хорошие отношения с Владимиром Путиным. В ходе предвыборной кампании он уверял, что достигнет соглашения с российским президентом и сумеет положить конец конфликту "менее чем за сутки". В подробности он при этом не вдавался. Трамп продолжает критиковать политику Джо Байдена по поддержке Украины. Он также не пощадил Зеленского: в сентябре, во время визита главы украинского государства в США, Трамп обвинил его в отсутствии воли к поиску решения конфликта и назвал "лучшим продавцом в истории".

Уклончивые заявления

Украинские власти в последние месяцы проявляли осторожность в оценках значения выборов в США для их страны. "Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он говорил, что сократит поддержку Украины", – заявил Зеленский 29 октября во время пресс-конференции в Рейкьявике.

"При президенте Трампе мы наверняка столкнемся в течение определенного времени с кризисом или отсутствием политической воли", – сказал Богдан Яременко, бывший сотрудник украинской дипмиссии в США и депутат президентской партии "Слуга народа". "Плюс состоит в том, что мы увидели: президент Трамп вполне способен поменять позицию под давлением своих советников или общественного мнения", – добавил он.

Трамп и его команда по-прежнему не раскрывают детали плана по прекращению конфликта. При этом кандидат от Республиканской партии неоднократно объяснял, что может оказать давление на Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров под угрозой приостановки американской помощи. В интервью Fox News в июле 2023 года Трамп также заявил, что попытается подтолкнуть российского президента к переговорам, пообещав в противном случае предоставить Украине любую помощь. Союзники Киева опасаются, что такое быстрое разрешение конфликта неизбежно будет означать территориальные уступки в пользу России и отказ Украины от стремления присоединиться к НАТО.

Украинские власти месяцами готовились к победе того или иного кандидата, делая заявления, призванные напомнить о длительной политике поддержки со стороны США. В ходе предвыборной кампании они старались не вставать слишком близко к лагерю демократов или республиканцев, чтобы сохранить двухпартийный характер поддержки конгресса.

"Довольно противоречивые высказывания"

Когда украинский президент отправился в Соединенные Штаты в конце сентября, чтобы представить свой "план победы" президенту Джо Байдену, он также изложил его двум кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу. Дипломатические инициативы – "план победы" или подготовка нового мирного саммита – являются способом "создания определенного контекста, который не позволит вовлеченным сторонам радикально изменить свою позицию после президентских выборов в США", – объясняет депутат Верховной рады, бывший глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко. Он указывает как на "довольно противоречивые высказывания" Трампа, так и на "заявления, которые можно считать позитивными".

Американские выборы прошли в особенно трудное для Украины время: население страны видит, что поддержка со стороны союзников явно недостаточна. В тылу украинцы опасаются приостановок электроснабжения зимой из-за ударов России по энергетическим мощностям, а на фронте ситуация для Киева сложна как никогда. Русские войска укрепляют позиции на многих участках фронта, а украинская армия испытывает нехватку вооружения и техники.