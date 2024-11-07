Пакистан испытал свою новую баллистическую ракету морского базирования

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Пакистан провел испытания нового представителя арсенала баллистических ракет, предназначенных для размещения на кораблях. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Исламской Республики Пакистан в официальном канале.

Новое семейство данного вооружения имеет дальность 350 км и способно поражать цели на суше и на море, говорится в заявлении, опубликованном на канале, управляемом офисом по связям с общественностью командования ВМС Пакистана.

Никаких дополнительных подробностей о характеристиках и особенностях оружия пока предоставлено не было, при этом высокопоставленные моряки Пакистана отметили:

Оружие оснащено современной навигационной системой и функциями маневренности.

Какие-либо подробности о функциональных особенностях платформы для их развертывания и запуска тоже пока остаются в секрете.

Однако эксперты, изучившие кадры испытательного запуска, предполагают, что ракета была запущена с одного из фрегатов класса Zulfiquar (F-22P) ВМС Пакистана. Это несложно определить специалисту по части мачты корабля, которая попала в кадр.

Пакистан имеет в своём арсенале четыре фрегата класса Zulfiquar, которые основаны на типе 053 ВМС Народно-освободительной армии Китая. Каждый оснащен восемью пусковыми установками противокорабельных ракет.

Специалисты, знакомые с подобным вооружением, сообщают, что у ракеты есть как минимум один внешний гребень вдоль фюзеляжа, в котором может размещаться антенная решетка и электронная начинка Это облегчает связь между модулем управления и системами движения ракеты.