Войти
Военное обозрение

Пакистан испытал свою новую баллистическую ракету морского базирования

204
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пакистан провел испытания нового представителя арсенала баллистических ракет, предназначенных для размещения на кораблях. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Исламской Республики Пакистан в официальном канале.

Новое семейство данного вооружения имеет дальность 350 км и способно поражать цели на суше и на море, говорится в заявлении, опубликованном на канале, управляемом офисом по связям с общественностью командования ВМС Пакистана.

Никаких дополнительных подробностей о характеристиках и особенностях оружия пока предоставлено не было, при этом высокопоставленные моряки Пакистана отметили:

Оружие оснащено современной навигационной системой и функциями маневренности.

Какие-либо подробности о функциональных особенностях платформы для их развертывания и запуска тоже пока остаются в секрете.

Однако эксперты, изучившие кадры испытательного запуска, предполагают, что ракета была запущена с одного из фрегатов класса Zulfiquar (F-22P) ВМС Пакистана. Это несложно определить специалисту по части мачты корабля, которая попала в кадр.

Пакистан имеет в своём арсенале четыре фрегата класса Zulfiquar, которые основаны на типе 053 ВМС Народно-освободительной армии Китая. Каждый оснащен восемью пусковыми установками противокорабельных ракет.

Специалисты, знакомые с подобным вооружением, сообщают, что у ракеты есть как минимум один внешний гребень вдоль фюзеляжа, в котором может размещаться антенная решетка и электронная начинка Это облегчает связь между модулем управления и системами движения ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 21:26
  • 5465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты