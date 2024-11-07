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ТАСС

Аналитик Безруков рассказал, от чего зависит окончание конфликта на Украине

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Член Совета по внешней и оборонной политике, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков
Член Совета по внешней и оборонной политике, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

На это влияет не победа Дональда Трампа в президентских выборах в США, а победа России в СВО, указал член Совета по внешней и оборонной политике

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Достижение Россией целей специальной военной операции приведет к завершению украинского конфликта, а не избрание Дональда Трампа президентом США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил член Совета по внешней и оборонной политике, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Андрей Безруков.

"Изменения в переговорном процессе по Украине зависят от России, а не от Трампа. Мы не можем не выполнить нашу миссию по обеспечению безопасности своих западных границ. В ином случае конфликт будет продолжаться бесконечно", - считает собеседник агентства.

"Захочет ли Трамп усадить [Владимира] Зеленского за стол переговоров и сделает ли это - сложный вопрос. Заявления Трампа во время предвыборной кампании и его реальные действия после прихода к власти в январе могут кардинальным образом отличаться. Когда Трамп станет президентом, за ним будут стоять вся машина американской дипломатии, интересы бизнеса, армии и спецслужб, республиканцу придется с ними считаться. Трамп может сместить какие-то акценты, но это не значит, что ему удастся в одиночку этот консенсус каким-то образом сдвинуть", - отметил аналитик.

По его словам, "проблема для нас состоит в том, как заключить долгосрочное соглашение с США о новой системе безопасности на западных границах РФ, в Европе". "Первый вопрос в том, готовы ли вообще Соединенные Штаты об этом говорить, с Трампом или без Трампа, когда в течение стольких лет они считали, что с нами вообще нельзя это обсуждать. Второй вопрос - с кем и о чем нам можно договариваться", - добавил Безруков.

По его оценкам, избрание Трампа стало "защитной реакцией американского общества и было мотивировано желанием не столько идти вперед, сколько вернуться назад - к более комфортному, традиционному обществу". В будущем жители США потребуют от Трампа перемен, на которые он не будет способен, тогда "как у демократов, так и у республиканцев появится проблема невыполненных обещаний".

"Если Россия сейчас договорится с республиканской администрацией, а потом придет другая, например, демократическая, она может просто выйти из соглашений [с РФ], как это произошло с Ираном" - указал политолог. Речь идет о выходе Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2018 году, который был подписан администрацией президента США Барака Обамы.

Выборы президента США

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены. По данным ведущих американских СМИ и аналитических центров, Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров. Соперницей республиканца на выборах была кандидат от Демократической партии вице-президент США Камала Харрис. 

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