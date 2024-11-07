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В Китае заметили неизвестную БМД с активной защитой

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Кадр: Telegram-канал Dambiev
Кадр: Telegram-канал Dambiev.

В Китае заметили новую БМД с комплексом активной защиты

Боевую машину десанта (БМД) неизвестной модификации заметили в Китае. Машину с комплексом активной защиты (КАЗ) продемонстрировали в ходе поездки председателя КНР Си Цзиньпина в расположение подразделений воздушно-десантного корпуса Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает Telegram-канал Dambiev.



В сюжете китайского телевидения показали БМД на десантных платформах. На них можно заметить устройства для метания защитных боеприпасов КАЗ. Подобные системы защищают бронетехнику от противотанковых ракет, реактивных гранат и дронов-камикадзе, уничтожая подлетающие объекты облаком поражающих элементов.

Отмечается, что новая машина заменит БМД ZBD-03, которую приняли на вооружение НОАК в 2003 году. БМД прошлого поколения весом восемь тонн вооружена автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и противотанковыми ракетами.

Ранее в ноябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что самоходное артиллерийское орудие «Лотос», которое построили для нужд Воздушно-десантных войск России, направили на государственные испытания. Машина на базе БМД-4М несет универсальное орудие калибра 120 миллиметров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ZBD-03
БМД-4
Компании
Минoбороны РФ
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