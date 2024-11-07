Войти
ТАСС

Премьер Швеции заявил, что Трамп может развязать торговую войну с КНР

196
0
0
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Jonas Ekstromer/ TT News Agency/ via REUTERS

Одним из возможных последствий прихода республиканца в Белый дом является усиление экономического протекционизма, отметил Ульф Кристерссон

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что вероятными последствиями победы Дональда Трампа на президентских выборах в США станут сокращение помощи Украине и торговая война между Пекином и Вашингтоном.

"Мы ценим продолжение крепкого трансатлантического сотрудничества. Но одним из возможных последствий прихода Трампа в Белый дом является усиление экономического протекционизма. Существует значительный риск торговой войны между Китаем и США", - приводит слова шведского премьера издание Sweden Herald. По словам Кристерссона, данный играет большую роль для Швеции, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта и торговли.

"Еще один риск - сокращение участия в украинском конфликте. Я не хочу предрешать это заранее, наоборот. Мы принимаем во внимание, что США являются крупнейшим поставщиком военных ресурсов для Украины", - подчеркнул глава правительства Швеции. Он отметил, что на втором месте находятся страны Северной Европы и Балтии, если рассматривать их вместе. Шведский премьер также назвал вопрос поддержки Киева первостепенным и "имеющим экзистенциальное значение" для скандинавских стран. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Швеция
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 21:26
  • 5465
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты