Премьер Швеции заявил, что Трамп может развязать торговую войну с КНР

Одним из возможных последствий прихода республиканца в Белый дом является усиление экономического протекционизма, отметил Ульф Кристерссон

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что вероятными последствиями победы Дональда Трампа на президентских выборах в США станут сокращение помощи Украине и торговая война между Пекином и Вашингтоном.

"Мы ценим продолжение крепкого трансатлантического сотрудничества. Но одним из возможных последствий прихода Трампа в Белый дом является усиление экономического протекционизма. Существует значительный риск торговой войны между Китаем и США", - приводит слова шведского премьера издание Sweden Herald. По словам Кристерссона, данный играет большую роль для Швеции, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта и торговли.

"Еще один риск - сокращение участия в украинском конфликте. Я не хочу предрешать это заранее, наоборот. Мы принимаем во внимание, что США являются крупнейшим поставщиком военных ресурсов для Украины", - подчеркнул глава правительства Швеции. Он отметил, что на втором месте находятся страны Северной Европы и Балтии, если рассматривать их вместе. Шведский премьер также назвал вопрос поддержки Киева первостепенным и "имеющим экзистенциальное значение" для скандинавских стран.