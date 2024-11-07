Эксперт: Трамп предложит неприемлемую для РФ сделку по Украине

Конфликт продолжится, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Побеждающий на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается быстро урегулировать украинский конфликт, но предложит сделку на неприемлемых для России условиях, в результате чего конфликт продолжится. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Комментируя результаты президентских выборов в США, аналитик отметил, что Трамп "действительно попытается быстро урегулировать конфликт на Украине", как он и заявлял в ходе предвыборной кампании, однако это ему не удастся.

"Если судить по всем заявлениям и публикациям, Трамп, скорее всего, предложит вариант заморозки [конфликта], при которой нынешняя линия соприкосновения фактически превращается в новую фактическую границу без ее признания в качестве международно-правовой. Россия сохраняет контроль над освобожденными территориями. Возможно, даже администрация Трампа предложит нейтральный статус Украины и отказ от ее вступления в НАТО, но администрация Трампа будет настаивать на том, чтобы Украина усиливалась в военном отношении, чтобы ее милитаризация нарастала, чтобы не было никаких ограничений на поставки вооружений со стороны НАТО Украине, на обучение западными инструкторами украинских вооруженных сил и никаких ограничений на интенсивность сотрудничества между странами НАТО и Украиной. То есть они будут настаивать на том, что курс на милитаризацию Украины должен сохраняться", - подчеркнул эксперт.

Такой размен для России и интересов ее безопасности будет неприемлем, продолжил Суслов. "Россия, конечно же, категорически не пойдет на подобные условия. Для России, и об этом неоднократно говорили все, собственно, руководители России и представители ее внешней политики, для России исключительно важно добиться демилитаризации, денацификации Украины и того состояния, при котором Украина не представляла бы для нас угрозу, - пояснил специалист. - Украина, сохраняющая тесное сотрудничество с НАТО в области безопасности, даже не будучи полноценным членом, и по-прежнему милитаризованная Украина, для нас остается угрозой. Конечно же, Россия откажется от этого сценария".

В этих условиях, по оценке аналитика, украинский конфликт сохранит статус-кво: Трамп едва ли пойдет на эскалацию, при которой будут сняты все ограничения на поставки оружия Киеву, но и не откажется полностью от поддержки Украины. "Я не вижу каких-то предпосылок для существенных изменений и тем более не вижу предпосылок для быстрого или относительно быстрого завершения военного конфликта на Украине", - резюмировал Суслов.

О выборах в США

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.