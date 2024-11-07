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Известия.ru

В Госдуме объяснили превосходство танка Т-90 над иностранными аналогами

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Депутат Спиридонов: российский танк Т-90 превосходит все иностранные аналоги

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов объяснил боевое превосходство танка Т-90 над зарубежными аналогами.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 6 ноября, депутат подчеркнул, что танк Т-90, который был принят на вооружение более 20 лет назад, оказался самым эффективным по сравнению с иностранными аналогами, он «фактически открыл историю танкостроения XXI века».

Спиридонов указал на то, что Т-90 отличается от китайских и западных танков рядом тактико-технических характеристик. По его словам, танк Т-90 создавался как конкурент американскому Abrams. Между тем российские оружейники решили сыграть на большей маневренности за счет меньшего веса и огневом превосходстве за счет современных боеприпасов и лучшего вооружения, отказавшись от создания неповоротливой машины, как у американцев.

Среди преимуществ танка Т-90 Спиридонов назвал высокую ремонтную пригодность: ремонтировать его можно в условиях передовой и быстро возвращать машину в строй. Кроме того, у танка современная высокопрочная броня, которая защищает экипаж от противотанковых управляемых ракет и бронебойных снарядов. Также у него низкий силуэт, что также является стратегическим преимуществом.

Все комплектующие танка Т-90 производятся в России, что способствует обеспечению технологической безопасности.

2 ноября президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей машиной своего класса в мире. Как отметил глава государства, как только эта машина выходит на позицию — там больше «никому нечего делать». При этом российский лидер оценил характеристики танка еще 13 июня прошлого года, беседуя с военными корреспондентами. По его словам, техника осталась в рабочем состоянии даже после попадания на фугас, напоминает ИА Регнум.

В сентябре «Уралвагонзавод» отправил российским военным эшелон с новыми танками Т-90М «Прорыв», пишет RT.

В августе гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что западные танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне специальной операции. По его словам, иностранные заказчики видят, что поставляемые ВСУ боевые машины проигрывают танку Т-90М «Прорыв».

Т-90М «Прорыв» — совершенный танк семейства Т-90. Его максимально адаптировали к условиям современного боя и оснастили всеракурсной защитой, отмечает 360.ru. Он требует минимального обслуживания, но обеспечивает максимальную надежность.

Как уточняет сайт kp.ru, в танке, в частности, есть мощный тепловизор, также он защищен системой обнаружения ракетных пусков.

В мае партия из 23 танков Т-90М «Прорыв» прибыла в мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа. Как подчеркнули в Минобороны РФ, танки «Прорыв» способны существенно усилить боевые возможности мотострелковых подразделений, пишет НСН.

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Страны
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
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Разное
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