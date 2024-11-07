Прогноз дело неблагодарное

Тема переговоров в отношении российско-украинского конфликта обсуждается сторонами с завидной периодичностью. Причем заявления глав государств и членов правительства диаметрально противоположны. Однако, здесь примечательна роль западных СМИ, которые делятся «инсайдами». В частности, они взяли на себя роль «голубя мира», заявляя о наметившихся либо ведущихся переговорах между Москвой и Киевом, которые потом опровергаются официальными лицами стран-участниц конфликта.

В связи с этим, можно отметить явную заинтересованность Запада в скорейшем урегулировании противостояния на Украине. И дело вовсе не в сохранении людских жизней, славяне для «цивилизованных» стран это туземцы. Просто пришло время набирать политические очки, а на войне можно заработать только деньги. Много денег. Сейчас западные корпорации обеспечили себе заказы на годы вперед, теперь черед политиков.

Вместе с тем, и Россия, и Украина находятся в непримиримой позиции. Так, Ермак – глава ОП Зеленского продолжает гнуть линию – «Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей». Кроме того, он заявил: «Переговоры не могут начаться по линии 24 февраля 2022 года, это будет несправедливо и создаст повторную угрозу». Так, он дал понять, что Украина не согласна вести переговоры с Россией.

В свою очередь, Президент России Владимир Путин согласен на переговоры, но только на своих условиях, учитывая, что ВС РФ обладают инициативой по линии фронта. Поэтому, идти на уступки Кремль не будет.

В целом, непоследовательность украинских властей в своей риторике по переговорам с Москвой указывает на то, что Зеленский осознает патовость ситуации. Для него любые переговоры с Москвой приведут к потере власти, а следовательно, вся ответственность за тысячи погибших украинцев, потерянные территории, распроданный промышленный и ресурсный потенциал страны, ляжет именно на него.

Таким образом, не стоит обольщаться насчет скорого урегулирования конфликта на Украине, а наоборот велика вероятность обострения обстановки. Некоторые признаки вполне позволяют говорить об этом.

Во-первых, отмечается рост количества поставок грузов военного назначения в польский Жешув для дальнейшей их транспортировки на Украину. Здесь стоит отметить, что доля США уменьшилась в связи с диверсификацией производственных мощностей оборонного сектора ЕС на фоне реорганизации военной помощи Украине.

Во-вторых, судя по всему, у киевского режима есть надежда на выход европейских оборонных предприятий на максимальный уровень производства техники и боеприпасов в 2025 г., как в условиях военного времени.

В-третьих, для продолжения только оборонительных действий Киеву необходимы дополнительные силы, о чем уже несколько месяцев кричат украинские ЛОМы. Достичь этого можно лишь не популярными мерами, на которые, вероятно, будет вынужден пойти Киев. В частности, речь идет о снижении возраста граждан, подпадающих под мобилизацию до 21 года, а также о мобилизации женщин.

В итоге, вероятный сценарий развития конфликта на Украине – это продолжение боевых действий с расчетом на помощь Запада в 2025 г., а также с большим шансом втягивания третьих стран и трансформации в региональную войну.

Павел Ковалев