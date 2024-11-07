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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Где взять боеприпасы?

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Источник изображения: belvpo.com

В Войске Польском завершен второй этап подготовки операторов РСЗО Homar-K – польский вариант южнокорейской системы K239 Chunmoo с дальностью поражения до 300 км.

В 2023 г. все РСЗО Homar-K были поставлены в 18-й артп в Нова-Дембе, входящий в состав 18-й мд, где к концу года были развернуты 15 из 17 боевых машин.

11 июня т. г. из Южной Кореи прибыла дополнительная партия из 12 пусковых модулей для РСЗО Homar-K.

7 октября т.г. Войска Польское получило еще четыре модуля.

Отметим, что на заводе Huta Stalowa Wola пусковые модули интегрируются с шасси грузового автомобиля Jelcz и иными вспомогательными и боевыми системами польского производства.

Вероятно, последняя партия РСЗО была поставлена в 16 мд, на базе которой осуществлялась подготовка операторов.

Таким образом, известно, что общее количество боевых машин в Войске Польском, поставленных Южной Кореей, достигло 31 из 290 ед.

Теперь самое интересное. Основными боеприпасами для РСЗО являются ракеты калибра 600 мм и реактивные снаряды калибра 239 мм. Их у Войска Польского практически нет.

Стоит отметить, что контракт, заключенный с Южной Кореей предусматривает поставки нескольких тысяч реактивных снарядов с высокоточным наведением с дальностью полета 80 км и 290 км до 2029 г.

Важно то, что в самой Польше нет собственного производства боеприпасов к данным системам. Да и вообще с боеприпасами у поляков есть существенные проблемы.

В начале октября т.г. стало известно, что польский частный холдинг Grupa WB и корейская Hanwha Aerospace подписали исполнительное соглашение о создании польско-корейского совместного предприятия по производству боеприпасов для ракетной артиллерии. Также в соглашении указано, что Польша получит лицензию на производство и модернизацию ракет CGR-080 калибра 239 мм. Но это в перспективе.

Таким образом, вопрос наличия боеприпасов для нужд Войска Польского остается как никогда актуальным, учитывая воинственную риторику властей. Однако, политиканы предпочитают не афишировать данную проблему, надеясь, в случае чего, без замедлений заручится поддержкой из-за океана.

Николай Астровский

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Страны
Польша
Южная Корея
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