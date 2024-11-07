Кадровые изменения в авиастроительном кластере Ростеха

Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации

Госкорпорация Ростех провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Генеральным директором ОДК станет Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов». Прежний глава ОАК Юрий Слюсарь Указом Президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Ростовской области.

Под руководством Вадима Бадехи ОДК успешно реализовала задачи по увеличению объемов производства высокотехнологичной продукции. В несколько раз был повышен выпуск газотурбинных двигателей, в полном объеме и в заданные сроки решались задачи по гособоронзаказу. Также был дан старт программам трансформации предприятий ОДК и масштабного перевооружения производства.

В период его руководства было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов. Успешно завершился первый этап испытаний двигателя-демонстратора технологий ПД-35 большой тяги, который создан впервые за всю историю отечественного двигателестроения. Идут работы по сертификации двигателя ПД-8 для региональной авиации. На основе газогенератора двигателя ПД-8 начата разработка двигателя нового поколения для тяжелых вертолетов. Индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт успешно прошел комплексные 72-часовые испытания. Первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М в составе ТЭС «Ударная» вышла на максимальную мощность. Разработанные в ОДК новые двигатели для легких вертолетов ВК-650В прошли первые испытания на Ми-34. В ближайшее время ожидается сертификация этого двигателя.

«Сегодня авиационная отрасль России продолжает свое развитие, находясь под гнетом небывалого санкционного давления. Создание гражданских самолетов ведется параллельно со строительством боевой авиации, которая блестяще показывает себя в ходе спецоперации. Кадровые изменения в авиационном кластере Ростеха будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа. Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов. В свою очередь хочу поблагодарить Юрия Слюсаря за годы ответственной работы. В частности, в период его руководства началась программа масштабного импортозамещения в авиации, что позволило нивелировать риски остановки гражданских программ в период введения санкций», — сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Юрий Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию с 2015 года. За это время под его руководством развивались программы гражданской, военной и транспортной авиации. Поднялись в воздух пассажирские самолеты: среднемагистральный МС-21, региональный турбовинтовой Ил-114-300, была обеспечена эксплуатация парка самолетов «Суперджет 100» в российских авиакомпаниях.

В период руководства Юрия Слюсаря предприятия ОАК выполняли обязательства по гособоронзаказу в условиях специальной военной операции. Были начаты летные испытания ударного беспилотника С-70, налажено серийное производство самолета пятого поколения Су-57, восстановлено производство Ту-160М.

Александр Грачев. Источник: rostec.ru

В свою очередь Александр Грачев во главе ОДК продолжит решать задачи по трансформации корпорации и обеспечению высоких темпов производства авиационных двигателей для выполнения государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также двигателей для энергетики и транспортировки газа. Он работает в двигателестроительной отрасли более 30 лет. За его плечами результативный опыт в должности заместителя генерального директора ОДК по продажам, а также заместителя генерального-директора — управляющего директора «ОДК-Климов». Под его управлением предприятие успешно реализовало задачи по кратному увеличению объема производства, обеспечению высоких темпов выполнения государственного заказа, развитию кадрового потенциала, а также по созданию линейки новых авиационных двигателей, в частности ВК-650В.