Фицо ожидает возможность снижения Трампом американской помощи Украине

Правительство социал-демократа Роберта Фицо, назначенное год назад по итогам выборов в Словакии, прекратило оказание Киеву военной помощи из государственных резервов

БРАТИСЛАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя для журналистов итоги президентских выборов в США, выразил мнение, что Дональд Трамп может значительно сократить американскую помощь Украине.

"Исхожу из того, что господин президент Трамп будет желать представить [общественности] определенные результаты [в деле урегулирования конфликта на Украине], - сказал премьер. - Ранее он [Трамп] заявлял, что готов быть очень активным в этой теме. Его активность может проявиться в различных формах. Это, например, [может быть] остановка или значительное сокращение помощи, если речь идет об Украине".

Правительство социал-демократа Фицо, назначенное год назад по итогам выборов в Словакии, прекратило оказание Киеву военной помощи из государственных резервов. Братислава, как подчеркивает премьер, сосредоточилась на гуманитарной поддержке Киева и участии в разминировании территории Украины.