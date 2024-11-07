Что произойдет в случае победы Трампа на выборах 2024? (The Times, Великобритания)

The Times: Трамп вновь выйдет из Парижского соглашения по климату

Дональд Трамп уже объявил о своей победе на выборах президента США, но официальных подсчёт голосов ещё не завершён. Газета The Times предлагает вспомнить о главных обещаниях кандидата от республиканцев — и объясняет, чего ждать Америке и всему миру, если он действительно вернётся в Белый дом.

Дэвид Чартер

Дональд Трамп вернулся к стратегии, которая привела его на пост президента в 2016 году, поставив во главу угла кампании 2024 года миграционную политику. Он надеется, что это поможет ему победить на выборах соперницу-демократку Камалу Харрис. Также он обещает вернуть экономику в то состояние, в котором она находилась во время его первого президентского срока — то есть с низкой инфляцией — чтобы привлечь на свою сторону избирателей, недовольных тем, как выросли цены и процентные ставки за четыре года пребывания в Белом доме Джо Байдена.

В отличие от неудачной кампании по переизбранию в 2020 году, когда у него не было никакой декларации и манифеста, в этот раз 77-летний Трамп дал кучу обещаний и изложил планы, которые дают американским избирателям реальное представление о его амбициях на второй президентский срок. Ниже мы подробнее рассмотрим каждое из возможных направлений его политики, если он в итоге победит.

Вот все обещания Дональда Трампа в ходе избирательной кампании 2024 года:

• Изоляция нелегальных иммигрантов в лагерях и начало "крупнейшей в истории Америки операции по депортации";

• Прекращение конфликта на Украине в первый же день пребывания в должности;

• Создание для США "современного противоракетного щита нового поколения";

• Создание десяти новых "городов свободы" и университета, выступающего против воук-идеологии;

• Старт энергетической политики под лозунгом "Бури, детка, бури";

• Внедрение централизованной системы аттестации преподавателей с целью увериться в их "патриотических ценностях";

• Военное вмешательство для подавления внутренних протестов;

• Законная стрельба на поражение по магазинным ворам;

• Введение запрета на аборты "на поздних сроках", за исключением случаев изнасилования и инцеста;

• Бесплатный доступ к ЭКО для всех;

• Закрепление смертной казни для наркодилеров и торговцев детьми.

...и многое другое.

Иммиграция и стена на границе

Во время предвыборной гонки против Хиллари Клинтон в 2016 году именно обещание "построить стену" вдоль южной границы США и заставить Мексику за нее заплатить было, вероятно, наиболее привлекательным предложением Трампа. В этот раз он собирается завершить строительство барьера вдоль границы протяженностью 3 тыс. км, которое Джо Байден остановил в 2021 году. За время президентства Трампа было построено и реконструировано около 740 км стены, включая 80 км там, где прежде заграждений не было вообще.

В США проживает минимум 11 млн нелегальных мигрантов, из них около 8 млн работают в таких отраслях, как сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп заявил, что выдворит их, и не исключил возможность строительства новых лагерей, чтобы облегчить процесс высылки. "Мы не оставим их в стране, а вывезем. Думаю, Национальной гвардии это под силу. Если нет, я бы привлек армию", — сказал он.

Его политический советник Стивен Миллер (Stephen Miller) заявил New York Times: "Любые активисты, которые хоть в малейшей степени сомневаются в решимости президента Трампа, совершают серьезную ошибку: он задействует огромный арсенал федеральных полномочий для осуществления самых впечатляющих мер по подавлению нелегальной миграции. Сторонники иммиграционного законодательства не будут знать, что происходит". Некоторые экономисты предупреждают, что это может подорвать экономику США и стимулировать инфляцию, поскольку работодателям придется повышать зарплату, сокращать производство и услуги, что приведет к росту цен из-за дефицита.

Трамп планирует покончить с подходом администрации Байдена "поймал-отпустил", согласно которому ищущим убежища мигрантам назначается дата суда и их впускают в Соединенные Штаты. Он хочет вернуть политику "Оставайтесь в Мексике", которая заставляла просителей убежища ждать рассмотрения их дел за пределами США. С помощью правительственных указов Трамп хочет вернуть отмененный Байденом запрет на въезд граждан из нескольких стран с мусульманским большинством. Визы иностранных студентов, которые участвовали в антиизраильских и пропалестинских акциях протеста, будут аннулированы. Консульским работникам прикажут усилить идеологическую проверку соискателей виз, чтобы не допускать в страну сторонников нежелательных взглядов. Трамп хочет отменить "гражданство по праву рождения" для детей, рожденных от родителей, не имеющих документов. Если это будет прописано в указе президента, а не в акте Конгресса, то возможен иск в Верховный суд США.

Высшему суду страны, вероятно, придётся вновь столкнуться с попытой Трампа отменить "Программу отложенного действия для прибывших в США детей иммигрантов" времен Обамы, предоставившую разрешение на работу примерно 580 тыс. молодых людей, которые нелегально въехали в страну в детстве и выросли в ней. Поскольку в 2020 году Верховный суд поддержал программу пятью голосами против четырех, Трамп заменил судьей-консерватором ныне покойную Рут Бадер Гинзбург (Ruth Bader Ginsburg) из числа большинства.

Будет попытка восстановить практику отказа просителям убежища по медицинским показаниям, которая применялась во времена пандемии. По словам Миллера, во въезде могут отказать на основании "тяжелых штаммов гриппа, туберкулеза, чесотки, других респираторных заболеваний... или просто из-за общей проблемы массовой миграции, представляющей угрозу общественному здоровью и распространяющей различные инфекционные заболевания". Очередная мера, которую можно оспорить в суде.

Экономика и торговля

На вопрос Fox News о шагах по снижению инфляции Трамп пообещал снять все ограничения на добычу ископаемого топлива, введенные Байденом для смягчения последствий изменения климата. "Развитие американской энергетики — хорошая идея с точки зрения повсеместного снижения цен, — заявил бывший экономический советник Белого дома, а ныне консультант предвыборного штаба Трампа Стивен Мур (Stephen Moore). — Возврат к использованию всей нашей энергии является для Трампа и всех республиканцев первоочередной задачей, а также одной из нынешних линий раскола между левыми и правыми".

Трамп обнародовал планы по введению универсальной пошлины в размере 10-20% на весь импорт и до 60% на китайские товары. Налог на иностранные автомобили, произведенные в Мексике и Китае, составит "100, 200, 2000 процентов", — сказал он в интервью Bloomberg News, отметив, что "самое красивое слово в словаре — это пошлина". Также Трамп заявил, что постепенно отменит торговый статус Китая как страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования, и примет четырехлетний план по поэтапному прекращению всего китайского импорта товаров первой необходимости, начиная с электроники и стали и заканчивая фармацевтическими препаратами.

Большинство экономистов предупреждают, что эти расходы лягут в итоге на плечи американских потребителей и приведут к росту инфляции. "Мы поэтапно введем систему универсальных базовых тарифов на большинство иностранных товаров, — заявил Трамп на своем веб-сайте Agenda47. — Кроме того, более высокие пошлины будут постепенно повышаться в зависимости от того, насколько отдельные зарубежные страны девальвируют национальные валюты. Они сделают это, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов".

По данным консервативного аналитического центра American Action Forum, торговая война Трампа с Китаем, начавшаяся в первый срок, обошлась американцам примерно в $195 млрд. Сомнения на этот счет есть даже у Мура. "Трамп сейчас много говорит о пошлинах, — сказал он. — Есть способ повысить с их помощью доходы, но я сторонник свободной торговли и выступаю против защиты сталелитейной промышленности, автомобильных компаний". Он предположил, что десятипроцентный тариф Трампа не следует воспринимать слишком буквально. "Я четыре года видел Трампа в действии во время его президентского срока, и он смог добиться уступок от других стран простыми угрозами", — сказал он. Действительно, Трамп угрожал двадцатипятипроцентным налогом на европейские автомобили, чтобы привлечь больше инвестиций немецких производителей в США. "Так что отчасти это и есть "искусство сделки" — отметил Мур с отсылкой к одноименной книге Трампа 1987 года.

Также Трамп говорил, что даст указание Конгрессу сделать постоянным снижение налогов в соответствии с соответствующим законом от 2017 года, срок действия которого истекает в конце 2025-го. В недавнем отчете беспартийного бюджетного управления Конгресса говорится, что это добавит $3,5 трлн долларов к рекордному долгу страны в $31,4 трлн.

Энергетика и окружающая среда

Трамп подытожил свой подход к энергетике лозунгом: "Бури, детка, бури". Это означает налоговые льготы для нефтяных, газовых и угольных компаний и открытие общественных земель для их пользования. Он планирует просить Конгресс отменить бо́льшую часть положений закона Байдена "о снижении инфляции" на $369 млрд — крупнейшей в истории климатической меры, которая включала стимулирование проектов в области экологически чистой энергетики и электромобилей. И он снова выведет США из Парижского соглашения о сокращении выбросов после того, как Байден отменил инициированный им первоначальный выход.

Его веб-сайт Agenda47 добавляет: "Трамп немедленно прекратит всю политику Джо Байдена, которая искажает энергетические рынки, ограничивает выбор потребителей и увеличивает их расходы, включая безумные субсидии на ветроэнергетику, а также правила Министерства окружающей среды и Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые запрещают американцам покупать лампы накаливания и газовые плиты, качественные посудомоечные машины, насадки для душа и многое другое."

Трамп отменит целевые показатели использования электромобилей и "безумные стандарты Байдена по экономии топлива, которые обойдутся автомобильной промышленности примерно в $200 млрд и повысят среднюю стоимость автомобилей более чем на $1000".

Образование и культурные войны

Обещанное Трампом закрытие федерального министерства образования сделает просвещение полностью подконтрольным местным властям. В то же время он хочет, чтобы последние сосредоточились на подготовке детей к трудовой деятельности, "а не идеологической обработке неприемлемыми расовыми, сексуальными и политическими материалами, как это происходит сейчас".

Неясно, сможет ли Трамп провести какую-либо из своих политик в сфере школьного образования без участия соответствующего Министерства, особенно в демократических штатах, но это не мешает ему выдвигать требования. Он пообещал подписать исполнительный указ, "предписывающий федеральным ведомствам закрыть все программы, продвигающие концепцию пола и гендерный переход в любом возрасте".

На веб-сайте Agenda47 говорится: "Президент Трамп позаботится о том, чтобы наши дети знали правду об основании Америки, истории наших замечательных героев, открыли для себя славу западной цивилизации и начали ценить Соединенные Штаты как наиболее свободную, процветающую и добродетельную нацию в мировой истории." Трамп заявил, что "создаст специальный орган для аттестации учителей, которые придерживаются патриотических ценностей и поддерживают американский образ жизни". Все это разогревает новый виток культурных войн — в стране где даже выборы в школьные советы давно приобрели ярко выраженный политический характер.

Кроме того, федеральное финансирование будет направлено "на наем ветеранов боевых действий, отставных полицейских и других обученных обращению с оружием людей на должности вооруженных охранников в школах нашей страны — мера, которая поможет сдерживать психически неуравновешенных маньяков и убережет наших детей от опасности". Трамп заявил, что устроит проверку богатым фондам ведущих частных университетов, чтобы профинансировать присуждающую ученые степени Американскую академию. Её миссия отныне будет состоять в том, чтобы "сделать образование поистине мирового уровня доступным для каждого американца и бесплатным, причем не добавив к федеральному долгу ни цента". По его словам, все материалы будут доступны в Интернете бесплатно, "без всяких воукизма и джихадизма".

Правосудие и война с наркотиками

Трамп пообещал помиловать всех осужденных в связи с беспорядками, устроенными его сторонниками в Капитолии 6 января 2021 года, назвав их "заложниками". Трамп "призовет Конгресс обеспечить немедленную смертную казнь всем, кого поймают на торговле детьми через границу... а также женщинами, которые, как вы знаете, являются здесь главными жертвами". Он заявил, что "введет полное военно-морское эмбарго на наркокартели и развернет военные средства, чтобы нанести максимальный ущерб их операциям". Также он попросит Конгресс распространить высшую меру наказания на наркодилеров.

Аборты и ЭКО

В связи с ключевым для избирателей вопросом Трамп заявил, что выступает за запрет абортов "в поздние месяцы беременности", за исключением случаев изнасилования и инцеста. Большинство республиканских штатов приняли законы о жестких ограничениях в этой области после того, как в 2022 году Верховный суд отменил решение по делу "Роу против Уэйда", в котором закреплялось право на прерывание беременности. В некоторых штатах аборты полностью запрещены и считаются уголовным преступлением даже для тех, кто помогает женщине в этом стремлении.

"Я категорично выступаю за право на жизнь за тремя исключениями: изнасилование, инцест и сохранение жизни матери. Такую же позицию занимал Рональд Рейган", — заявил Трамп в собственной соцсети Truth после нескольких месяцев неоднозначных утверждений. С тех пор он неоднократно повторял эту позицию на митингах. Бывший президент отверг общенациональный запрет и поддержал право отдельных штатов принимать решение о сроках, согласившись с позицией партийного большинства. Однако здесь есть политический риск. Опросы общественного мнения показывают, что большинство американских избирателей не поддерживает жесткий запрет на аборты.

Также Трамп заявляет, что в случае избрания на второй срок заставит штаты и страховщиков финансировать дорогостоящие процедуры ЭКО, не уточнив, правда, каким образом, и не вдаваясь в подробности относительно механизма действия данного плана.

Внешняя политика: Украина, НАТО и ‘третья мировая война’

Обещание Трампа прекратить конфликт на Украине в первый же день пребывания на посту президента, похоже, основано на его вере в себя как переговорщика. В сентябре он сказал: "Я пригласил бы в зал заседаний Путина и Зеленского, и мы бы договорились о сделке". Трамп придерживается делового подхода к президенту Путину, которого отказался осудить за смерть Алексея Навального. Есть мнение, что бывший президент рассматривает стратегию, которая предполагает дальнейшую военную помощь Украине со стороны США исключительно при условии ее вступления в мирные переговоры с Россией, а также предупреждение Москвы о том, что США нарастят финансирование Киева, если Путин откажется от переговоров.

Во время первого президентского срока Трамп угрожал вывести США из НАТО, если другие члены не начнут платить больше на оборону, стимулируя серьезные дополнительные расходы. В предвыборном видеообращении на тему "Предотвращение третьей мировой войны" он говорил о необходимости "завершить процесс фундаментальной переоценки целей и миссии НАТО, начатый в период работы моей администрации". В июле он потребовал, чтобы Израиль прекратил войну с ХАМАС и освободил удерживаемых в Газе заложников.

Что касается Тайваня, то он, по мнению Трампа, должен платить США за защиту. В интервью журналу Bloomberg Businessweek н пожаловался, что самоуправляемый остров, который Пекин обещает аннексировать, "крадет" американское производство микрочипов. "Я думаю, Тайвань должен платить нам за оборону, — добавил он. — Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань ничего нам не дает".

Экс-президент заявил, что бросит силы специального назначения на борьбу с мексиканскими картелями. Его бывший министр обороны Марк Эспер (Mark Esper) написал в мемуарах, что дважды возражал против предложения Трампа нанести по ним ракетные удары.

Правительство и "глубинное государство’

Трамп утверждает, что "зачистит глубинное государство", восстановив отмененный Байденом указ от 2020 года о заключении с федеральными служащими новых контрактов, чтобы их было легче увольнять. Основное внимание Трамп, вероятно, сосредоточит на устранении высокопоставленных сотрудников из органов безопасности, которых он обвиняет в расследовании связей его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. "Мы создадим комиссию по установлению истины и примирению, которая рассекретит и опубликует все документы о государственном шпионаже, цензуре и коррупции," — посулил он.

Трамп намеревается перенести из Вашингтона в другие города "до 100 тыс. правительственных должностей" в составе ряда учреждений. Он пообещал федерализировать столицу, лишив полномочий местных выборных чиновников. Город "превратился в грязную, кишащую преступностью смертельную ловушку, которую федеральное правительство должно взять под свой контроль с должным управлением". В марте прошлого года Трамп заявил, что его второй президентский срок пройдет под знаком "возмездия". В январе этого года, после многочисленных обвинений в том, что он рвется вернуться в Белый дом ради мести врагам, он заявил в интервью телеканалу Fox News следующее: "Мы вернем стране такой успех, что у меня не останется времени на возмездие. И помните: окончательным возмездием станет успех Соединенных Штатов".