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Известия.ru

Балтийский завод спустил на воду атомный ледокол «Чукотка»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Балтийский завод спустил на воду четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220. Разрешение на спуск по видеосвязи 6 ноября дал президент РФ Владимир Путин.


«Спуск разрешаю», — сказал российский лидер.

Ледоколы проекта 22220 используются для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, буксировки судов во льдах и на чистой воде и других целей.

Ранее в ходе церемонии спуска на воду ледокола, Путин заявил, что от укрепления ледокольного флота зависит реализация планов по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что ледокол «Якутия», который также строится на Балтийском заводе, готов более чем на 95%.


В конце июня Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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