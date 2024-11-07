Балтийский завод спустил на воду атомный ледокол «Чукотка»

Балтийский завод спустил на воду четвертый серийный универсальный атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220. Разрешение на спуск по видеосвязи 6 ноября дал президент РФ Владимир Путин.

«Спуск разрешаю», — сказал российский лидер.

Ледоколы проекта 22220 используются для проводки судов в Арктике, на участках от Енисея и Обской губы, буксировки судов во льдах и на чистой воде и других целей.

Ранее в ходе церемонии спуска на воду ледокола, Путин заявил, что от укрепления ледокольного флота зависит реализация планов по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути. В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что ледокол «Якутия», который также строится на Балтийском заводе, готов более чем на 95%.

В конце июня Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире.