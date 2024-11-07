В Евросоюзе начали работу над боевыми кораблями нового поколения

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В Европейском союзе начали работу над боевыми кораблями нового поколения, которые могут быть введены в эксплуатацию примерно в 2040-х годах, пишет военное издание Defense News.

По данным издания, министры обороны стран ЕС могут подписать соответствующее соглашение на встрече через две недели. Эта работа будет вестись в рамках программы «Европейский боевой корабль», заявил Юрген Скрэбэк, возглавляющий подразделение по морским вопросам Европейского оборонного агентства (EDA).

Представитель EDA ожидает, что бюджет программы может превысить 20 миллиардов евро (22 миллиарда долларов) в ценах 2024 года. При этом конструкция судов нового поколения будет в значительной мере отличаться от тех, что имеются сегодня.

Корабли нового поколения будут сильно отличаться от тех, что есть сейчас, потому что сценарий ведения боевых действий на море сильно меняется

— сказал председатель Европейской группы военно-морской промышленности (ENIG) Фернандо Мигелес Гарсия, добавив, что, очевидно, будет предусмотрена возможность использовать материнский корабль для доставки дронов в зону боевых действий.

А по словам директора управления концепций и возможностей военного штаба ЕС Игнасио Куартеро, будущее судно должно быть компактным и способным противостоять «целому спектру угроз», включая новые, от небольших беспилотников до гиперзвуковых противокорабельных ракет.

Скрэбэк отметил, что требования к будущему боевому кораблю ЕС включают в себя сокращённый экипаж и, следовательно, высокую степень автоматизации, а также беспилотные системы разных размеров. Исходя из этого и некоторых других параметров, может потребоваться судно водоизмещением 8000 тонн или более, считает представитель EDA.

Более подробно о будущем корабле ЕС станет известно после встречи глав оборонных ведомств стран-членов 19 ноября.