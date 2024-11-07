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ЦАМТО

ОСК планирует до 2030 года передать заказчикам семь атомных ледоколов

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Церемония закладки на АО "Балтийский завод" универсального атомного ледокола "Ленинград" (строительный номер 05713) проекта 22220 (ЛК-60Я) с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербург, 26.01.2024
Церемония закладки на АО "Балтийский завод" универсального атомного ледокола "Ленинград" (строительный номер 05713) проекта 22220 (ЛК-60Я) с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербург, 26.01.2024.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Павел Бедняков / РИА Новости

ЦАМТО, 6 ноября. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до 2030 года планирует передать "Росатому" семь атомных ледоколов проекта 22220, что позволит сформировать костяк ледокольной группировки РФ.

Об этом сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков на церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка".

По его словам, "всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация планирует передать заказчику семь атомных ледоколов. Это позволит сформировать костяк высокотехнологичной ледокольной группировки".

"Чукотка" – пятый ледокол (четвертый серийный) проекта 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол был заложен на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
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