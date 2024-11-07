Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка"

ЦАМТО, 6 ноября. Президент России Владимир Путин 6 ноября по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Чукотка".

Новый ледокол строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Он стал пятым по счету атомоходом проекта 22220. Эти атомные ледоколы являются самыми большими и мощными в мире, их задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Ниже приветственное слово В.Путина на церемонии приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые коллеги, добрый день! Очень рад всех вас видеть.

Сегодня у нас большое, значимое событие, связанное с масштабным развитием Арктики, Сибири, Дальнего Востока.

Сегодня в Санкт-Петербурге со стапелей Балтийского завода на воду будет спущен новый атомный ледокол "Чукотка". Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота. И конечно, благодарю специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм.

Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта – это серийным, а до этого был еще один. Кроме того, на Балтийском заводе строятся еще два корабля такого же класса – "Якутия" и "Ленинград".

А в следующем году, как и договаривались, должен быть заложен ледокол "Сталинград" этой же серии. Кроме того, на дальневосточной верфи "Звезда" строится атомный ледокол нового поколения "Лидер", самый мощный.

Создание таких мощных, современных судов – еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так – на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика.

Вновь подчеркну: от укрепления ледокольного флота страны напрямую зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.

Здесь у нас, как известно, амбициозные цели. Работы впереди много. С учетом этого предлагаю в дальнейшем провести специальное совещание по этой тематике, глубоко проработать, подготовить и в комплексе обсудить все вопросы, касающиеся перспективного развития Северного морского пути, выйти при этом на конкретные, предметные решения. Именно так в свое время мы подошли к вопросам развития Восточного полигона, модернизации БАМа и Транссиба.

В частности, нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей. Тем более, что с каждым годом интерес к этому маршруту растет как со стороны российских, так и зарубежных компаний – и уверен, будет расти.

В целом, нам предстоит заметно нарастить безопасность и надежность судоходства в этом регионе. Для этого продолжим улучшать качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, будем модернизировать инфраструктуру арктических портов, прокладывать к ним необходимые железнодорожные магистрали. Речь, в том числе, о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края.

В завершение хочу пожелать кораблестроителям, другим участникам наших арктических проектов дальнейшей продуктивной работы, новых больших свершений на благо России".