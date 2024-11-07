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ТАСС

СМИ: мир готовится к сокращению помощи Киеву после победы Трампа

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Республиканец ранее заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта на Украине и должен был предотвратить его начало

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Мир ожидает от кандидата в президенты США Дональда Трампа после его победы сокращение поддержки Украины и более воинственных отношений с традиционными союзниками Вашингтона. Об этом сообщил портал Axios.

Как отмечается, республиканец вернется к внешней политике под лозунгом "Америка прежде всего", что подразумевает "сокращение поддержки Украины и более воинственные отношения с традиционными союзниками".

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что возможная победа Трампа на выборах создаст еще больше неопределенности в отношении Украины.

Трамп в интервью подкасту PBD заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта и должен был предотвратить его начало. Он назвал Зеленского одним из величайших продавцов, которых он когда-либо видел, которому удавалось после каждого визита в США выбивать по $100 млрд. При этом Трамп отметил, что ему очень жаль украинцев и хотелось бы им помочь. Однако, по мнению кандидата в президенты США, "Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться". Трамп также назвал конфликт "проигрышной войной" и добавил, что "Украина уже не та Украина, что была раньше".

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров. 

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Трамп Дональд
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