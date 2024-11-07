В ВСУ признали невозможность нормально укомплектовать войска личным составом

Нужно создавать новые бригады, так как другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет, отметил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Единственным способом для ВСУ противостоять российской армии сейчас осталась переброска подразделений с более свободных направлений, так как нормально укомплектовать действующие силы нет возможности. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, объясняя необходимость создания новых бригад при значительном недокомплекте уже существующих.

"Чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет", - приводит его слова издание "Украинская правда".

По словам Лихового, на отдельных участках преимущество ВС РФ может быть пятикратным. Поэтому, пояснил он, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей. "Нужно учитывать, что сегодня в вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом", - признал он.

На Украине в последнее время звучит критика способа комплектования армии, когда из мобилизованных создаются новые бригады, в то время как в существующих подразделениях недокомплект может доходить до 60%, однако их не пополняют новыми кадрами.

Ранее Владимир Зеленский признал, что в зоне боевых действий возникают ситуации, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ. По его словам, в этом случае ВСУ стоит отступать. О проблемах с комплектованием украинской армии уже давно сообщают как местные эксперты, так и сами военнослужащие. Вступивший в силу в мае закон об ужесточении правил мобилизации, вопреки ожиданиям украинских властей, не помог решить эту проблему. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко сообщил, что власти Украины намерены призвать в вооруженные силы еще 160 тысяч человек.