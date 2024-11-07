В Раде считают, что Украине будет непросто убедить США продолжить поддержку

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, Дональд Трамп - "прагматичный бизнесмен", который "мыслит с точки зрения затрат и выгод"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украине придется приложить много усилий после победы Дональда Трампа на президентских выборах, чтобы Вашингтон продолжил поддержку Киева. Об этом заявил газете Politicо глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Трамп - прагматичный бизнесмен", который "мыслит с точки зрения затрат и выгод", сказал украинский парламентарий, имея в виду, что Украине придется приложить немало усилий, чтобы убедить его продолжать поддерживать Киев, отмечает Politicо.

Мережко также считает, что президентство Трампа не будет плохим для Украины. "Возможно, трудным, вызывающим, но не обязательно плохим", - сказал он Politicо.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.