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Объяснена необычная твердость почвы на Марсе

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Фото: NASA / JPL-Caltech / Cornell DL / Reuters
Фото: NASA / JPL-Caltech / Cornell DL / Reuters.

Geophysical Research Letters: объяснена необычная твердость почвы на Марсе

Ученые Немецкого аэрокосмического центра (DLR) объяснили, почему марсианская почва имеет необычную твердую структуру. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Было обнаружено, что температура в верхних слоях марсианской поверхности приводит к образованию соляных пленок, которые со временем затвердевают. Этот процесс создает слой корки на глубине примерно 20 сантиметров и влияет на физические свойства марсианского грунта.

Аппарат HP3, также известный как Martian Mole, был предназначен для бурения до пяти метров под поверхностью, но в итоге достиг глубины только около 40 сантиметров. Однако даже на этой глубине удалось собрать значительные данные о тепловых колебаниях и температуропроводности грунта. Измерения проводились непрерывно, фиксируя данные за марсианские сутки и сезоны.

Анализ этих данных показал, что температура поверхности колебалась в пределах 5-7 градусов Цельсия в течение суток, что составляет лишь малую часть перепадов температуры на самой поверхности, достигающих от 110 до 130 градусов Цельсия. Также ученые отметили сезонные колебания в 13 градусов Цельсия, что подтверждает, что марсианский грунт обладает отличными теплоизолирующими свойствами.

Эти свойства значительно влияют на физические характеристики почвы, включая теплопроводность, эластичность и способность грунта пропускать сейсмические волны. Ученые также отметили влияние температуры на химические процессы, включая образование рассолов, что может оказывать влияние на возможные микробиологические процессы.

Полученные результаты важны для будущих исследований Марса и подготовки к пилотируемым миссиям. Знание структуры и свойств марсианской почвы также поможет в разработке новых инструментов для изучения и адаптации технологий для работы на Красной планете.

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