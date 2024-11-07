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Военное обозрение

Опубликованы кадры, как российский дрон-камикадзе «сорвал башню» украинскому танку Т-80

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Источник изображения: topwar.ru

В сети продолжают появляться всё новые свидетельства филигранной работы российских дронов-камикадзе «Ланцет» от концерна «Калашников». К завершению СВО на Украине, очевидно, соберется целая коллекция роликов, на которых запечатлены моменты уничтожения вражеской техники нашим беспилотником.

К слову, одно из таких видео недавно распространили российские околовоенные паблики. В подписи к материалу говорится, что события происходят в районе города Часов Яр в ДНР, который пока ещё находится под временной оккупацией боевиков киевского режима.

На опубликованных кадрах видно, как российские операторы БПЛА ведут наблюдение за украинским танком Т-80. Затем вражескую машину атакует наш «Ланцет».

Источник изображения: topwar.ru

Попадание приходится в верхнюю часть танка. Затем видно, как внутри боевой машины возникает сильный пожар. На последних кадрах запечатлен Т-80 с оторванной башней. Очевидно, это произошло вследствие с детонацией боекомплекта.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

С учетом стремительности происходящих на видео событий, едва ли экипажу украинского танка удалось спастись.

Что касается работы нашего «Ланцета», то в данном случае он в прямом смысле этого слова «снес башню» танку ВСУ.

Впрочем, вышеупомянутый Т-80 является далеко не единственной «жертвой» российского дрона-камикадзе, которого неспроста прозвали «убийцей танков». После его попаданий с поля боя не возвращались немецкие «Леопарды», американские «Абрамсы» и другие западные машины, которые ранее позиционировались как «неуязвимые».

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Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-80
Проекты
БПЛА
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